Štajerska poslastica z napako, prvaki v praznem Ljudskem vrtu

Prvoligaški nogometni maraton se v Sloveniji bliža koncu, odigrani bodo le še trije krogi. Prvak je že znan, to je Celje, odprta sta le še boj za drugo mesto, kjer trenutno kaže bolje Olimpiji kot pa Mariboru, ter boj za obstanek, ker je v najslabšem položaju Aluminij. Kidričani pa bi lahko že danes skočili na ''odrešilno'' deveto mesto, saj bodo v uvodu 34. kroga gostili Bravo. Zvečer bo Maribor bo v praznem Ljudskem vrtu najverjetneje s špalirjem za prvaka pričakal Celjane, nedelja prinaša derbi začelja med Radomljami in Rogaško, ki jo čez tri tedne čaka finale pokala, a tudi dodatne skrbi, saj je bila v prvo zavrnjena njena prošnja za licenco, v Stožice pa k Olimpiji prihaja Mura.

Težave za Kidričane. Brava niso ugnali že zelo dolgo!

V Kidričevem že nekaj časa zvoni alarm. Izbranci Roberta Pevnika so se znašli v težavah, saj imajo najmanjše število točk in jim grozi neposreden padec v drugo ligo. Če pa bi danes doma premagali Bravo, bi si olepšali položaj in izboljšali možnosti. V boj s Šiškarji, ki pogrešajo zmago že skoraj dva meseca, a še vedno napadajo četrto mesto, kar bi bil najboljši rezultat v kratki zgodovini mladega kluba, se bodo zaradi kazni spustili brez dveh zelo pomembnih igralcev. Nesojenega reprezentanta Sandra Jovanovića in pa kapetana Tina Martića.

Aluminij ni premagal Brava že sedem tekem zapored. Nazadnje mu je to uspelo 16. maja 2021, nato pa je trikrat remiziral in štirikrat izgubil. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Pri gostih, kjer čaka najboljši strelec Matej Poplatnik na zadetek že vse od 13. marca, takrat je Bravo tudi nazadnje zmagal (2:1 v gosteh pri Muri), zaradi kartonov ne bo branilca Jana Gorenca. Dvoboj se bo začel ob 15. uri, glavni sodnik bo Slavko Vinčić, ki bo letos delil pravico na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Maščevanje Kopra za nedaven poraz v Domžalah?

Dvoboj na Bonifiki nima pretiranega rezultatskega imperativa. Koprčani se lahko še zavihtijo na četrto mesto, ki pa ne prinaša Evrope, Domžalčani pa še niso rekli zadnje v nameri, da neprepričljivo sezono vendarle sklenejo v zgornji polovici razpredelnice. Kanarčki niso že dolgo zmagali. Na zadnjih štirih tekmah so osvojili le tri točke, v tem obdobju pa tudi izgubili v Domžalah (0:1). Pred slabimi tremi tedni je zmagovalca prestavljenega srečanja v Športnem parku ob Kamniški Bistrici odločil v prid rumene družine Mario Krstovski.

Zanimivo je, da Koper na domači zelenici že dolgo ni premagal Domžalčanov. Na zadnjih štirih domačih tekmah je osvojil le točko, razlika v zadetkih pa znaša 3:7. Foto: www.alesfevzer.com

Se bodo Koprčani, ki jih vodi Oliver Bogatinov, maščevali mladi zasedbi Domžal? Ta je v naletu, na zadnjih treh tekmah je pod vodstvom komaj 33-letnega Mateja Podlogarja in strelsko prebujenega Jošta Piška osvojila sedem točk, načrte pa prekrižala tudi spomladi zelo razigranim vijolicam (1:1). Srečanje v Kopru se bo začelo ob 17.30, gostje pa bodo zaradi kazni pogrešali Danijela Šturma in Abrahama Nwankwa.

Bo Celjane v Ljudskem vrtu pričakal špalir za prvaka?

Vrhunec 34. kroga prinaša spopad v Mariboru. Štajerski derbi bo žal potekal pred praznimi tribunami, ne bo pa znova manjkalo zvestih podanikov vijolic pred južno ploščadjo Ljudskega vrta. Njihovo spodbudo bodo na drugo stran stadiona zagotovo slišali nogometaši Anteja Šimundže, ki še niso rekli zadnje v boju za drugo mesto. Želijo prehiteti Olimpijo, ki do konca sezone še prihaja v Ljudski vrt, obeta se tudi neposreden obračun najboljših strelcev tekmovanja, Arnela Jakupovića (17 zadetkov) in Aljoše Matka (15). Nastopil bo tudi tretji najboljši strelec sezone Hilal Soudani (12). 36-letni Alžirec je v odlični formi. Postal je igralec aprila 1. SNL. V zadnjem mesecu je prispeval štiri zadetke in dve asistenci. Zdaj bi jo lahko zagodel prijatelju Damirju Krznarju, s katerim je sodeloval pri zagrebškem Dinamu, pa tudi v Ljudskem vrtu.

To bo že 115. štajerski derbi v zgodovini tekmovanja! Kar polovica dozdajšnjih je pripadla Mariboru (57), Celje pa jih je dobil slabo četrtino (25). Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Pri Celjanih ne bo kapetana Denisa Popovića, razpolagajo pa novopečeni prvaki s tako dolgo in kakovostno klopjo, da bodo sestavili močno enajsterico. Želijo dokazati, zakaj so postali prvaki, o čemer pričajo tudi napovedi vratarja Matjaža Rozmana. V tej sezoni so boljši od Mariborčanov, na treh tekmah so osvojili sedem točk. Dvoboj med edinima slovenskima kluboma, ki nastopata v 1. SNL neprekinjeno od začetka državne samostojnosti do danes, bo sodil David Šmajc.

Rogaška v tej sezoni strup za mlinarje

Nedelja prinaša najprej razburljiv obračun v Domžalah, kjer se bosta v boju za obstanek udarila Radomlje in Rogaška. Mlinarji za črno-belimi zaostajajo pet točk. Če bi gostje ugnali zasedbo, ki jo vodi Darjan Slavic, bi lahko storili že morebiti (če Aluminij v soboto ne bi premagal Bravo) odločilen korak k obstanku. Vsaj na igrišču, saj jim je bila zavrnjena prva vloga za pridobitev tekmovalne licence za 1. SNL v prihodnji sezoni kot tudi igranje v Evropi. To pa je težava, saj bi lahko Rogaška, ki bo 24. maja favorit v finalu pokala v Stožicah proti Gorici, zaigrala celo v kvalifikacijah za ligo Europa.

Rogaška je v tej sezoni strup za Radomlje. Na treh tekmah je osvojila sedem točk, mlinarji pa so njeno mrežo zatresli le dvakrat. Foto: www.alesfevzer.com

Rogaška sporoča, da bo do 15. maja odpravila pomanjkljivosti in pridobila licenco, Radomljani pa bodo skušali narediti vse, da ohranijo prednost pred Kidričani in se izognejo zadnjemu mestu, ki vodi neposredno v drugo ligo.

Olimpija brani drugo mesto, Mura še ni osvojila Stožic

V sklepnem dejanju 34. kroga se bosta v Stožicah pomerili Olimpija in Mura. Nekdanji nogometaš zmajev Anton Žlogar bo prvič vodil črno-bele na gostovanju v Stožicah. Mura si je že izborila obstanek v prvenstvu, še vedno pa jo lahko peče zapravljena priložnost v pokalu, kjer je zapravila ne le pod to lovorike, ampak tudi Evrope. Zeleno-beli v tej sezoni niso izgubili proti Prekmurcem. Na treh tekmah so osvojili sedem točk.

Mura, odkar se je vrnila v 1. SNL, ni še nikoli zmagala v Stožicah. Na 11 gostovanjih je petkrat remizirala. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Trener Zoran Zeljković se zaveda, da ne sme zapraviti drugega mesta. Ta omogoča daljši počitek in vstop v kvalifikacije za konferenčno ligo šele v 2. krogu, a tudi prestiž, saj je v bitki za drugo mesto tudi največji rival zeleno-belih Maribor. Mura lahko po drugi strani zaigra sproščeno.

