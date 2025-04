Dan, ki lahko Olimpijo krepko približa želeni zvezdici

Po dramatičnem dogajanju med tednom, ki sta ga zaznamovala junaško slovo Celja od Evrope ter remi med Nafto in Mariborom v zaostali tekmi 1. SNL, vstopajo najboljši slovenski nogometni klubi danes v 31. krog. Dogajanje se bo začelo v Ajdovščini, kjer bo Primorje ob 15. uri gostilo Nafto, nato se bosta v bitki za Evropo na Bonifiki udarila Koper in Bravo, vodilna Olimpija pa bo v Stožicah skušala še povečati prednost pred zasledovalci proti vročim Domžalam, ki se krčevito borijo za obstanek. Na velikonočni ponedeljek bodo najprej Celjani v Domžalah gostovali pri Radomljah, nato pa se bosta spopadla še Mura in Maribor.

1. SNL, 31. krog

Sobota, 19. april:

Vroči Kadrić proti nekdanjim soigralcem

Današnje prvoligaško dogajanje v Sloveniji se bo začelo ob 15. uri v prestolnici burje. Primorje in Nafta sta še v prejšnji sezoni tekmovala v drugi ligi, v tej pa nastopata med elito. Kar se tiče obstanka, za zdaj veliko bolje kaže Ajdovcem, ki so se utaborili v varni sredini in imajo pred najslabšim dvojcem 1. SNL dvomestno prednost v točkah, medtem ko Nafta bije hud boj z Domžalami za deveto mesto, ki še prinaša možnost obstanka pred dodatnih kvalifikacij.

Primorje v tej sezoni še ni izgubilo proti Nafti. Na treh tekmah je osvojilo pet točk (3:0, 1:1 in 2:2). Zadnja tekma v Lendavi se je končala z 2:2, vsi zadetki pa so padli že v uvodnih 33 minutah. Foto: Aleš Fevžer

Danes bi se lahko v središču pozornosti znašel Haris Kadrić. Nekdanji up Olimpije se je v Ajdovščino preselil prav iz Lendave in v rdeče-črnem dresu dosegel že šest zadetkov. Tako bo njegovim nekdanjim soigralcem predstavljal veliko nevarnost. Danes bo zaradi kazni po burnem primorskem obračunu v Kopru (1:1) pogrešal dva soigralca. Manjkala bosta Tilen Klemenčič in Festim Shatri, pri gostih, ki bodo v obračun vstopili z manj svežine od Primorja, saj so med tednom v zaostali tekmi remizirali z Mariborom (1:1), pa na Mestnem stadionu Ajdovščina zaradi kartonov ne bo Zsomborja Kalnoki-Kisa.

Koper in Bravo najprej v prvenstvu, nato še pokalu

Prvoligaška karavana bo po dvoboju v Ajdovščini nadaljevala pot po Primorski. V Kopru se ob 17.30 obeta spopad dveh kandidatov za Evropo. Trenutno so v boljšem položaju kanarčki, ki pod vodstvom Slaviše Stojanovića še niso izgubili, na lestvici pa zasedajo želeno tretje mesto, medtem ko so Šiškarji že nekaj časa na repu zgodnje polovice razpredelnice, tako da zaostajajo za štirimi tekmeci.

To bo jubilejni deseti spopad Kopra in Brava za prvoligaške točke na Bonifiki. Kanarčki so zmagali štirikrat, Ljubljančani le enkrat. Jeseni so maloštevilni gledalci videli kar pet zadetkov, Koper je doma premagal Bravo s 3:2. Foto: Aleš Fevžer

Ker pa vozovnico do Evrope zagotavlja tudi pokal, bi lahko današnji spopad minil v znamenju določenih skrivalnic, saj čaka ista tekmeca, Koper in Bravo se bosta na Bonifiki pomerila še enkrat čez štiri dni, še sredin spopad v polfinalu pokalnega tekmovanja. Mladi ljubljanski klub ni v prvenstvu okusil sladkosti zmage že osem tekem, a izbranci Aleša Arnola, takšna je pač filozofija kluba, ne čutijo posebnega pritiska. So se v taboru Brava odločili, da bodo vse napore vložili raje v pokal in se skušali še drugič v zgodovini kluba uvrstiti v finale?

Domžalčani v tej sezoni že premagali Olimpijo

Vodilna Olimpija lahko zvečer v Stožicah še poveča prednost pred zasledovalci. Ta je že tako velika, drugouvrščeni Maribor s tekmo manj zaostaja kar 12 točk. Tako bi lahko zmaji z novo zmago, k njim prihajajo zadnjeuvrščene Domžale, naredili nov pomemben korak k zagotovitvi državnega naslova. To bi bil tudi dobrodošel uspeh za dvig samozavesti, saj čaka zeleno-bele v četrtek zelo pomemben spopad, ko se bodo v polfinalu pokala mudili pri s strani Alberta Riere skrajno motiviranih Celjanih. Slednji bodo nato pričakali Olimpijo tudi v prvenstvu (27. april), tako da čaka zmaje po srečanju z Domžalami kar dvojno gostovanje v knežjem mestu. Trener zmajev Victor Sanchez je vesel, da se v moštvo po tem, ko je odslužil kazen, vrača najboljši strelec (in podajalec) prvenstva Raul Florucz.

Predsednik Olimpije Adam Delius razmišlja o možnem partnerstvu s celovško Austrio. Sodelovanje bi vključevalo izmenjavo igralskega kadra, bilo bi usmerjeno tudi na področje treninga, vodenja kluba in marketinga. Foto: Aleš Fevžer

Domžalčani prihajajo v Stožice brez kaznovanega Nikole Burića. Pod žarometi bodo skušali presenetiti favorita in si izboljšati možnosti za obstanek. Prejšnji mesec so ugnali zmaje na domačem dvorišču (3:1), znova pa bi lahko prišla do izraza izvrstna strelska forma Danijela Šturma. Osmouvrščene Radomlje jim bežijo kar devet točk, tako da bi lahko največji domet dvakratnih slovenskih prvakov pomenilo deveto mesto, s tem pa reševanje prvoligaškega statusa v dodatnih kvalifikacija proti drugoligaškemu podprvaku.

Celjani so v četrtek po junaškem remiju v Firencah (2:2) izpadli iz Evrope. Foto: Reuters

Celje prvič po izpadu iz Evrope, Cesar prvič proti sinu nekdanjega "šefa"

Na praznično nedeljo bo prvoligaški nogomet počival, na velikonočni ponedeljek pa bosta odigrani še zadnji tekmi 31. kroga. Celjani bodo nastopili prvič po koncu pestre evropske sezone. V četrtek so v Firencah namučili Fiorentino (2:2) in postali prvi slovenski klub, ki je na evropskem gostovanju v Italiji ostal neporažen, tokrat pa se bodo v Domžalah namerili na Radomljane, ki so vse bližje osnovnemu cilju, zagotovitvi obstanka med najboljšimi. Celjani ne skrivajo želje, da bi sezono končali s pokalno lovoriko in drugim mestom v 1. SNL.

Boštjan Cesar bo v ponedeljek kot trener Maribora gostoval pri Muri, ki jo vodi sin selektorja Matjaža Keka. Foto: Aleš Fevžer

V sklepnem dejanju 31. kroga pa se bosta na Fazaneriji spopadla Mura in Maribor. Oba kluba ne moreta biti zadovoljna s trenutno formo. Boštjan Cesar je nanizal kar nekaj remijev, po katerih se je zaostanek za vodilno Olimpijo še povečal, tokrat pa ga čaka prav poseben trenerski spopad. Na drugi strani bo Muro vodil Matjaž Kek mlajši, sin njegovega nekdanjega "šefa" v izbrani vrsti, ko je bil pomočnik selektorju Matjažu Keku.

