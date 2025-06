Na Poljskem izbirajo novega predsednika države

V drugem krogu predsedniških volitev na Poljskem se bosta danes pomerila proevropski župan Varšave Rafal Trzaskowski in konservativni zgodovinar Karol Nawrocki. Napoveduje se tesen boj, saj sta v anketah skoraj povsem izenačena. Nawrocki računa na podporo skrajne desnice, Trzaskowski pa lovi ravnovesje med desnosredinskimi in levimi volivci.

Proevropski kandidat

53-letni Rafal Trzaskowski, kandidat proevropske vladne koalicije pod vodstvom premierja Donalda Tuska, je v prvem krogu 18. maja tesno zmagal s približno 31 odstotki glasov. Pred drugim krogom je skušal loviti ravnovesje med desnosredinskimi in levimi volivci. Kot proevropski, a hkrati konservativen politik se zavzema za močno vlogo Poljske znotraj EU in povečanje obrambnih izdatkov.

Ob tem želi Tuskovi vladi v primeru izvolitve omogočiti izvedbo reform ter omilitev strogih omejitev splava in kontracepcije, ki jih je doslej z vetom blokiral konservativni predsednik Andrzej Duda.

Protrumpovski kandidat

Po pričakovanjih bo v primeru izvolitve z blokadami nadaljeval tudi 42-letni zgodovinar Karol Nawrocki, neodvisni kandidat s podporo konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki je v prvem krogu osvojil nekaj manj kot 30 odstotkov glasov.

Nawrocki je bolj kot Evropi naklonjen ZDA in predsedniku Donaldu Trumpu, javno ga je podprl tudi madžarski premier Viktor Orban. V drugem krogu računa na podporo skrajne desnice.

Ključne teme predvolilne kampanje so bile varnost in obramba, mednarodne povezave, gospodarstvo in migracije. Javnomnenjske ankete so pred drugim krogom rahlo prednost pripisale Trzaskowskemu, vendar sta kandidata skoraj povsem izenačena s približno 47-odstotno podporo.

Volišča bodo danes odprta od 7. do 21. ure. Analitiki pričakujejo visoko volilno udeležbo.