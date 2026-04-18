Maribor želi zaceliti rane, Koper brez milosti, Celjani bodo še počakali #vŽivo

Z visoko zmago Kopra nad Radomljami (3:0) se je začel 31. krog 1. SNL. Maribor pravkar gosti Primorje in si po porazu v prejšnjem krogu proti Kopru želi polnega izkupička. V nedeljo bodo na delu Celjani, če bo zasedba Vitorja Campelosa proti Muri slavila, potem bo v tem krogu že potrdila svoj tretji naslov slovenskega prvaka. Enako bi jim uspelo tudi v primeru spodrsljaja Kopra, kar pa se ni zgodilo. Aluminij bo v nedeljo na zadnji tekmi kroga gostil Bravo, Olimpija je v tem krogu prosta.

Sobota, 18. april:

Koper nadigral Radomlje

Radomljani so tekmo s Koprom začeli v precej spremenjeni podobi, mesto sta v začetni enajsterici dobila tudi 17-letnika Luka Kušić in Florijan Mežnar. Razlog je preprost. V domači ligi so si že zagotovili obstanek, hkrati pa ne morejo več na mesta, ki vodijo v Evropo, to pa prinaša zmaga v pokalnem tekmovanju, v katerem bodo mlinarji v sredo v polfinalu igrali proti Brinju Grosupljemu.

Trener Jugoslav Trenčovski je tako spočil nekatere nosilce, medtem ko je njegov kolega na koprski klopi Zoran Zeljković izbral udarno postavo, ki je lovila novo zmago v boju za drugo mesto. To je tudi dosegla in s tem vsaj do nedelje preložila potrditev celjskega naslova državnih prvakov ter se utrdila na drugem mestu, ki tako kot tretje prinaša nastop v kvalifikacijah konferenčne lige.

Koper je bil boljši od Radomelj. Foto: Filip Barbalić

Koprska zasedba je hitro povedla, ko je v šesti minuti Josip Iličić izvedel prosti strel z desne strani, na drugo vratnici pa je žogo z glavo iz bližine v mrežo usmeril Andraž Ruedl. Po seriji zapravljenih priložnosti je Koper v 33. minuti podvojil vodstvo, v središču dogajanja se je znašel Jean Pierre Longonda, saj je sprožil z roba kazenskega prostora, žogo pa je z glavo v lastno mrežo preusmeril Enej Klampfer. V 71. minuti pa so si domači zabili še en avtogol, a tudi ta ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, le malce zatem pa je Iličić le povišal prednost na 3:0, ko je Pridgar nespametno izbijal žogo, zadel Iličića, od njega pa se je žoga odbila v mrežo.

Maribor bo gostil Primorje. Foto: Aleš Fevžer

Maribor je s porazom v Celju dokončno zapravil možnost, da bi v zaključku sezone ujel Celje, s torkovim porazom v Kopru pa si je otežil še bitko za drugo mesto. Primorci na drugem mestu s tekmo več bežijo za pet točk, svojo računico pa imajo tudi pri Olimpiji in Bravu. Vijolice bodo za vrnitev na drugo mesto na zadnjih šestih tekmah sezone potrebovale točkovni izkupiček čim bližji popolnemu, kar pa ne bo enostavna naloga. V soboto bodo nasproti stali prav tako ranjeni Ajdovci, ki točke krvavo potrebujejo v lovu na osmo Muro.

"Odmisliti vse negativne zadeve po zadnjem porazu in živeti za soboto! To je edina rešitev. Treba je storiti vse, da gremo odločno na igrišče, premagamo Primorje in si vsaj delno povrnemo mir. Potem pa bomo imeli osem dni časa, da se pripravimo na tekmo proti Bravu. Spravili smo se v neugoden položaj, lestvica je sicer tudi nekoliko nerealna, saj imamo tekmo manj in vse skupaj deluje še slabše. Toda s tem se moramo soočiti in se zaradi sprecifičnosti termina takoj usmeriti k sobotni tekmi v Ljudskem vrtu, na kateri potrebujemo pravšnji odziv," je pred tekmo dejal strateg Maribora, Feđa Dudić.

Celjani lahko že potrdijo naslov

Na prvi nedeljski tekmi se bosta pomerila Mura in Celje, pravico pa bo delil Slavko Vinčić, ki je med tednom sodil na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov med Bayernom in Realom ter si nakopal številna sovražna sporočila navijačev španskega kluba. Celjani se v obračun z Muro podajajo z zmago prot Olimpiji. Ta je bila za izbrance Vitorja Campelosa peta zaporedna, obenem pa jih je pripeljala tik pred potrditev državnega naslova. Pred drugouvrščenim Koprom imajo 13 točk prednosti, kar pomeni, da lahko že konec tedna - s porazom Kopra in/ali zmago v Murski Soboti - potrdijo svojo tretjo zvezdico.

Aluminij in Bravo na "generalki" za pokalni polfinale

Krog bosta v nedeljskem popoldnevu sklenila Aluminij in Bravo. Aluminij je trenutno na sedmem mestu s 35 točkami, Bravo je četrti z 12 točkami več in se krčevito bori za mesta, ki v prihodnji sezoni vodijo v evropska tekmovanja. Ekipi se bosta v prihodnjem tednu pomerili še enkrat, saj si bosta v četrtek stali nasproti v polfinalu pokalnega tekmovanja.

1. SNL, 31. krog:

Nedelja, 19. april:

Lestvica