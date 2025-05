1. SNL, 29. krog (zaostala tekma):

Sreda, 7. maj:

Danes se bo v Ljudskem vrtu ob 18.45 začel prvoligaški spopad, na katerem se bosta še zadnjič v tej sezoni spopadla Maribor in Celje, razplet srečanja pa bodo pozorno spremljali tudi v Ljubljani. Od njega bo namreč odvisno, ali bi zmaji že v soboto lahko imeli možnost zagotovitve državnega naslova ali pa bodo morali na omenjeno priložnost počakati do zadnjih dveh krogov.

Danes se bosta udarila edina slovenska kluba, ki v 1. SNL nastopata neprestano od začetka državne samostojnosti do danes. To bo že 119. štajerski derbi. Prav vsi trije v tej sezoni so se končali z rezultatom 2:1. Dvakrat je tako zmagalo Celje, nazadnje, 8. februarja v knežjem mestu, pa Maribor. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V 1. SNL je le še nekaj neznank. Evropske vozovnice so si zagotovili Olimpija, Maribor, Celje in Koper, obstanka pa si še niso zagotovili Mura, Nafta in Domžale. V boju za naslov vztrajata le še Olimpija in Maribor, Celjani, ki jih prihodnjo sredo čaka finale pokalnega tekmovanja v Stožicah proti Koprčanom, pa imajo še vedno možnost, da se na razpredelnici povzpnejo do drugega mesta.

Maribor se želi približati Olimpiji na –4

Mariborčani, ki so Olimpiji v soboto preprečili proslavljanje državnega naslova, še verjamejo v čudežni skok na prvo mesto. Foto: Aleš Fevžer Danes tako ne bo manjkalo motivacije pri obeh štajerskih velikanih, je pa treba dodati, da Celjane najbolj zanima pokalna lovorika, saj prinaša izjemno evropsko nagrado, nastop v kvalifikacijah za ligo Europa, s tem pa tudi možnost popravnega izpita v konferenčni ligi.

Mariborčani se zavedajo, da bi jih v toliko resnejši igri za naslov ohranila le zmaga nad Celjani, ki pa v zadnjih tednih plenijo pozornost z všečno in učinkovito igro. Pred vijolicami, pri katerih v zadnjem obdobju pogosto zadeva Finec japonskih korenin Kai Meriluoto, je tako zelo zahtevna naloga, zaradi kartonov pa bo strateg Boštjan Cesar na delu pogrešal Alija Reghbo.

Bo Albert Riera naredil uslugo nekdanjemu klubu in danes zaigral na vso moč, s tem pa skušal na stadionu pod Kalvarijo osvojiti tri točke? S tem bi zelo pomagal Olimpiji. Navijače zeleno-belih, ki so ga v sezoni 2022/23 oboževali in mu večkrat polepšali dan s skandiranjem njegovega imena, so letos zmotile marsikatere Špančeve besede. Dotikale so se igralnega sloga zmajev in pragmatičnosti, ki je dosti večja kot pri napadalno usmerjenih Celjanih, pa tudi očitka, da delivci pravice pomagajo Olimpiji.

Zadnji štajerski derbi v Celju je pripadel Mariboru. Boštjan Cesar je tako že premagal Alberta Riero. Foto: Jure Banfi

Razplet pri vrhu pa je poskrbel, da bodo privrženci zeleno-belih danes vseeno stiskali pesti za Španca, tako da se obeta še kako zanimiv spopad. Ta bi moral biti odigran že pred dobrim mesecem, a ga je bilo vodstvo tekmovanja prisiljeno prestaviti zaradi evropskih obveznosti Celjanov, ki so gostovali v Firencah in častno izpadli proti italijanskemu favoritu. Takrat so ga namučili vijolice iz Toskane, lahko danes še vijolice iz mesta ob Dravi? Aljoša Matko je v imenitni strelski formi, odlično gre tudi Svitu Sešlarju ...

