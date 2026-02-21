V 1. SNL težave zaradi snega, Hrvati izvedli občudovanja vredno akcijo

Spored 23. kroga prve slovenske nogometne lige je okrnjen. Že tako zaradi izstopa Domžal spomladanski vikendi na slovenskih zelenicah praviloma prinašajo le štiri prvoligaške dvoboje, tokrat bodo odigrani zgolj trije. V nedeljo Stožice gostijo derbi kroga med Olimpijo in Koprom, sledi še srečanje Radomelj in Primorja, v nedeljo pa bo Maribor v Ljudskem vrtu gostil Bravo. Zaradi večje količine zapadlega snega so iz Kidričevega že v petek sporočili, da je nedeljski obračun med Aluminijem in Celjem prestavljen na kasnejši termin.

Aluminij in Celje bosta prestavljeno tekmo odigrala v četrtek, 5. marca 2026, ob 17:30. Igrišče v kidričevski šumi je tekom petkovih padavin pokrila slabih 20 centimetrov debela snežna odeja, tudi v primeru odstranitve zapadlega snega pa bi lahko nedeljska tekma na razmehčanih tleh pustila dolgotrajnejše posledice, s katerimi bi se Aluminij bržčas ukvarjal še globoko v pomlad.

Prestavitev obračuna se zdi v danih okoliščinah smotrna, hitro pa so se med ljubitelji nogometa našli tudi tisti, ki so s prstom pokazali proti Varaždinu. Tudi hrvaški prvoligaš se je namreč v petek soočil s podobno težavo; mestni stadion je pobelil sneg, v nedeljo pa na skrajni sever Hrvaške prihaja zagrebški Dinamo.

Pri Varaždinu nad prvotno začrtanim terminom (še) niso obupali. Klub se je obrnil na navijače in jih prosil za pomoč pri čiščenju igralne površine. "Iščemo ekipo, ki ji sneg ne more pokvariti načrtov in ki ve, kaj pomeni prava povezanost," so zapisali na Zagrebački ulici.

Po petkovi akciji s čiščenjem igrišča nadaljujejo tudi v soboto. Varaždin se bo vsem sodelujočim zahvalil z vstopnico za tekmo, simboličnimi klubskimi darili ter hrano in pijačo. Vsekakor pohvale vredna mobilizacija in odziv navijačev.

Predčasna vrnitev Agustina Doffa

Krog se začenja s tradicionalno vročim derbijem. V Stožice prihaja Koper, ki je v spomladanski del prvenstva vstopil zelo odločno, visoko ugnal Bravo, nato premagal še Primorje, v zadnjih dveh krogih pa je v formi zanihal, doživel poraz v Ljudskem vrtu in remiziral z Radomljani.

Zasedba s pristaniškega mesta je na gostovanjih Olimpiji v zadnjih sezonah povzročala veliko težav; od zadnje zmage zmajev sta minili že skoraj dve leti, od takrat je celoten izplen točk dvakrat šel Koprčanom, ena tekma se je končala z remijem.

Olimpija v letu 2026 sicer doslej pozna izključno zmage; v uvodnih treh krogih so padli Mura, Aluminij in vodilno Celje, v prostih dneh (predvidena tekma z Domžalami) pa so Ljubljančani slavili tudi na prijateljskem obračunu s FC Rukh Lviv.

V kader Federica Bessoneja se po dveh tekmah suspenza predčasno vrača Agustin Doffo. Argentinec je na tekmi uvodnega kroga spomladanskega dela prvenstva zaradi namernega udarca prejel neposreden rdeči karton, ob tem pa si je prislužil tri tekme počitka. Takšna je bila prvotna kazen, ki pa je bila po uspešni pritožbi Olimpije znižana na dve tekmi.

Doffo je ti dve tekmi prepovedi že odslužil in lahko danes že zaigra proti Koprčanom. V taboru kanarčkov imajo glede tega razumljivo svoje pomisleke. "Strokovnjaki so me poučili, da je kazen za takšen prekršek štiri tekme, a je Doffo, menda zaradi opravičila, dobil tri. Zdaj pa dve … Ampak poglejte, znižana kazen ni nikakršen problem. Naj igra, me pa zanima, ali bo disciplinska komisija tako ukrepala tudi v primeru Kopra? Ter v primeru ostalih klubov. To je ključno vprašanje. Vsi moramo biti v enakem položaju, merila morajo biti enaka za vse," je za Ekipo pred sobotnim derbijem povedal prvi mož Kopra Ante Guberac.

Kazen bosta v sobotnem popoldnevu medtem morala odslužiti oba trenerja ekip, ki se bosta pomerili ob Kamniški Bistrici. Strateg Radomelj Jugoslav Trenčovski in strateg Primorja Milan Anđelković sta v 22. krogu izpolnila kvoto rumenih kartonov in bosta dvoboj pospremila od daleč.

Ljubljanski obisk v Ljudskem vrtu

Krog se bo v nedeljo zaključil pod Kalvarijo, kjer bo Maribor gostil ljubljanski Bravo. Vijoličasti so po remiju s Celjani v uvodnem krogu spomladanskega dela prvenstva vknjižili dve prepričljivi zmagi proti Kopru in Primorju.

David Pejičić je bil med strelci na zadnjih treh tekmah Maribora. Foto: Jure Banfi

Čeprav je četa Aleša Arnola Mariborčanom v Ljudskem vrtu že znala parati živce (na zadnjih treh gostovanjih je tukaj iztržila dva remija in zmago), bodo domači glede na formo tokrat v vlogi izrazitega favorita.

Feđa Dudić se sicer sooča z nekaj izzivi pri sestavi udarne enajsterice; na petkovi novinarski konferenci je potrdil, da bo zaradi zvina gležnja nekaj tednov na stranskem tiru preživel David Pejičić, ki je odlično vstopil v spomladanski del sezone in se vpisal med strelce na vseh treh dosedanjih tekmah Maribora. Proti Bravu bo odsoten tudi steber obrambe Omar Rekik, ki je bil izključen na gostovanju v Ajdovščini.

1. SNL, 23. krog:

Sobota, 21. februar:

Nedelja, 22. februar:

Lestvica