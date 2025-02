Prvoligaški klubi bodo v 20. krog vstopili že danes. Najprej se bosta ob 15. uri v Šiški pomerila Bravo in Primorje, nato sledi obračun v Lendavi med Nafto in Radomljami. Praznična sobota se bo začela z dvobojem med Domžalami in Muro, zaključek kroga pa bo postregel kar z dvema derbijema. Prvak Celje bo v štajerski poslastici gostil ambiciozni Maribor, Koper pa vodilno Olimpijo. To bosta tudi zadnji tekmi zmajev in grofov pred evropskima izzivoma v izločilnem delu konferenčne lige.

1. SNL, 20. krog:

Petek, 7. februar:

Ajdovci nimajo prijetnih spominov na Šiško

V uvodnem dejanju 20. kroga 1. SNL se bosta udarila kluba, ki sta prejšnji krog zaznamovala z največjim presenečenjem (Bravo je s 3:2 v gosteh ugnal Celje) in najhujšim porazom (Primorje je izgubilo z 0:5 pri Olimpiji). Šiškarji bodo branili visoko četrto mesto na lestvici, po dogovoru vseh klubov in NZS pa nove točke iskali na stadionu ŽAK, ne pa v Stožicah. Četa Aleša Arnola se je izkazala na zadnji tekmi v knežjem mestu, v izjemni luči so se pokazali tudi novinci, zmagovalca pa je odločil izkušeni napadalec Matej Poplatnik in nakazal, da bi lahko spomladi tresel mrežo pogosteje kot jeseni.

Ajdovci nimajo prijetnih spominov na stadion ŽAK. Ko so se v Šiški mudili konec julija 2024, so v drugem polčasu prejeli kar štiri zadetke in proti Bravu izgubili z 0:4. Pozneje so Ljubljančanom vrnili milo za drago in na domači zelenici v Ajdovščini zmagali z 1:0, ostaja pa spomin na nemoč, ki so jo izkazali na najmanjšem prvoligaškem igrišču v Sloveniji.

Obe dozdajšnji tekmi med Bravom in Primorjem, ki se bosta danes srečala tretjič v zgodovini 1. SNL, sta se končali z zmago gostiteljev brez prejetega gola. Se bo nadaljevala tradicija in bo tako ostal nepremagan čuvaj mreže Šiškarjev Matija Orbanić? Foto: Jure Banfi

Primorje je v uvodnem spomladanskem nastopu visoko izgubilo v Stožicah, poraz z 0:5 proti Olimpiji pa je zaznamovalo kar nekaj spornih sodniških odločitev. Niti ena ni bila naklonjena rdeče-črnim, ki so se nemočno spraševali, kako bi se razpletla tekma, če sodniki Primorju pri zaostanku z 0:1 ne bi preklicali 11-metrovke, nato pa gostom ne bi pokazali še dveh rdečih kartonov. Tako bo Primorje na zahtevnem gostovanju v Šiški nastopilo brez dveh pomembnih članov. Manjkala bosta kaznovana Ishaq Rafiu in Edvin Suljanović.

Nafta se lahko približa mlinarjem

V Prekmurju se obeta dvoboj, na katerem lahko Nafta ujame vlak za možnost neposrednega obstanka in se osmouvrščenim Radomljanom približa na šest točk zaostanka. Lendavčani na nedavnem prekmurskem derbiju v Murski Soboti niso pustili slabega vtisa. Pri Muri so osvojili pomembno točko (0:0), s katero so prehiteli Domžale, zdaj pa želijo proti mlinarjem, neposrednim tekmecem v boju za obstanek, osvojiti vse tri točke in vreči rokavico zadnjeuvrščenim Domžalam, ki jih v soboto čaka srečanje z Muro.

Na zadnji medsebojni tekmi v 11. krogu so Radomlje v Domžalah ugnale Nafto z 2:0. Foto: Aleš Fevžer

Ko sta se ekipi prvič srečali v tej sezoni v Lendavi, je Nafta zmagala po preobratu z 2:1, glavni junak pa je postal mladi madžarski rezervist Milan Klausz. Dosegel je oba zadetka za Nafto. Tudi za goste je bil strelsko uspešen mladenič, v polno je meril 19-letni Matej Malenšek, ki je v zadnjem krogu zatresel mrežo Kopra in tako postal prvi strelec Radomljanov v letu 2025.

Lendavčani želijo s pomočjo izkušenih novincev Aleksa Pihlerja in Josipa Špoljarića napraviti še korak več od tistega, kar so prikazali v Murski Soboti, in danes spraviti v slabo voljo mlinarje. Radomljani so težko sprejeli nedaven poraz proti Kopru (1:2), za nameček pa ostali še brez kaznovanega Gabra Dobrovoljca.

Muri se pogosto smeji v Domžalah

Rezultatska kriza Domžal se nadaljuje. Dončićeva četa je v prvem nastopu v letu 2025 zlasti v drugem polčasu namučila Maribor, a na koncu v Ljudskem vrtu ostala brez točk (1:2), na lestvici pa zdrsnila na zadnje mesto. Bo na praznično soboto, ko bo v času kosila gostila Muro, uspešnejša? K temu bi ji lahko pomagal tudi Hrvat Bruno Jenjić, najnovejši zimski novinec, ki je prve nogometne korake naredil pri splitskem Hajduku.

Odkar se je Mura leta 2018 vrnila v prvo ligo, je pri Domžalah gostovala 11-krat, zmagala kar štirikrat, le enkrat pa izkusila grenkobo poraza. Zadnja tri gostovanja je vselej dobila (2:1, 5:3 in 2:0). Bo nadaljevala niz tudi v soboto? Foto: Aleš Fevžer

V taboru črno-belih je bilo po koncu jesenskega dela opravljenih ogromno sprememb, trener Oskar Drobne, ki je nedavno srečal abrahama, je pred kratkim sprejel še dva novinca, to sta mladi Belgijec Massimo Decoene, ki prihaja kot posojeni nogometaš Kortrijka, in Luka Kerin, ki je leta 2020 pomagal Celju do zgodovinskega prvega naslova državnega prvaka, nato pa se njegova kariera ni nadaljevala v želeni smeri. Posavec je nazadnje nastopal v drugi ligi za Dekane, zdaj pa želi pomagati Muri do dviga na lestvici. V dresu prekmurskega velikana bi lahko podobno kot Decoene debitiral v mestu ob Kamniški Bistrici.

Celjani v tej sezoni gospodarji štajerskih derbijev

Oči slovenske prvoligaške javnosti bodo v soboto z zanimanjem spremljale štajerski derbi v Celju. Udarila se bosta neposredna tekmeca za najvišja mesta, ki želita v tej sezoni prekrižati načrte vodilni Olimpiji in se povzpeti na prestol. Bolje kaže vijolicam, ki za zmaji trenutno zaostajajo šest točk, Celjane, ki branijo naslov, pa je nedaven spodrsljaj proti Bravu (2:3) pahnil še v težji položaj, saj so padli na peto mesto, ki sploh ne prinaša Evrope, Olimpija pa jim je pobegnila na kar +11. Španski strateg Albert Riera se je po nepričakovanem porazu proti mlademu ljubljanskemu klubu čudil varovancem, zakaj ob vseh vrhunskih pogojih, ki jim jih zagotavlja klub, na igrišču niso prikazali večje želje za zmago. Med tednom so se o tem pošteno pogovorili, pred obračunom z Mariborom, na katerem si Riera ne sme privoščiti novega spodrsljaja, pa Španec sporoča: "Ni ekipe, ki je bolj lačna zmage, uspeha in napredka kot mi. Zato smo ta teden še posebej garali in se osredotočali na derbi. Naš cilj ostaja isti na vsaki tekmi. Zmagati, zmagati in še enkrat zmagati."

Zaradi kazni ne bosta mogla nastopiti Svit Sešlar in Edmilson, je pa za lepše novice poskrbel Armandas Kučys, saj je Litovec po dolgem času pripravljen za nastop in bi lahko stopil na igrišče. To je odlična novica za celjski tabor, saj rumeno-modre že v četrtek čaka nov vrhunec, evropska tekma z Apoelom iz Nikozije.

Obeta se dvoboj edinih klubov v Sloveniji, ki v 1. SNL nastopata neprekinjeno od začetka državne samostojnosti. Tako se bosta za prvoligaške točke pomerila že 118. Več uspehov ima Maribor, ki je zmagal 58-krat, Celjani pa bodo naskakovali 28. zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Za razliko od Riere lahko Boštjan Cesar, trener Maribora, računa na vsa najmočnejša orožja. Njegov predhodnik Ante Šimundža je v tej sezoni proti Celjanom doživljal razočaranja in ostajal brez točk (1:2 in 1:2), nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste pa želi bolečemu nizu vijolic narediti konec in v knežjem mestu osvojiti vse tri točke. Alžirec Hilal Soudani, ponosni Vijol'čni bojevnik, je kljub 37 letom v izjemni formi, zato bi lahko bil velika nevarnost celjski obrambi, ki prejema (pre)več zadetkov in ne vliva zaupanja.

"Zavedamo se, da imajo kakovost, tehnično zelo dobre posameznike. Imajo pa tudi določene slabosti. Skušali bomo izkoristiti prostor, ki ga ekipa Celja ponuja. Po zmagi proti Domžalam in ob spoznanjih z zadnje jesenske tekme proti Nafti smo še pridobili samozavest," sporoča Jan Repas, ki po novem v zvezni vrsti sodeluje tudi s kapetanom turške mlade reprezentance Bartugom Elmazom. "Veseli nas, da smo dobili dodatno moč na sredini igrišča, ki smo jo potrebovali," je novinca pohvalil občasni slovenski reprezentant. Maribor bi lahko v soboto predstavil še enega novinca. Debi bi lahko doživel irski napadalec alžirskih korenin Ali Reghba, ki je jeseni izstopal v Severni Makedoniji.

Kopru uspelo tisto, kar ni nobenemu drugemu v Sloveniji

Prvi večji derbi kroga bo v Celju, drugi pa na Primorskem, kjer se bosta na Bonifiki ob 17.30 spoprijela Koper in Olimpija. Kanarčki vztrajajo v boju za najvišja mesta, ki prinašajo Evropo. Z novim uspehom bi poskrbel za večjo gnečo na vrhu, saj bi razpolovil zaostanek in se zmajem približal na zgolj tri točke. Avstralska Hrvata Deni in Tomi Jurić sta ujela strelsko formo. Za zdaj brata treseta mreže ločeno, vsak na svoji tekmi, bosta pa skušala skupaj s soigralci na domači zelenici prekrižati načrte jesenskim prvakom, ki jih čaka naporen teden, saj bodo že v četrtek v Banjaluki gostovali pri Borcu na zgodovinskem srečanju izločilnega dela konferenčne lige.

Odkar se je Olimpija leta 2009 vrnila med slovensko elito, je s Koprom v prvi ligi odigrala natanko 50 tekem. Na polovici srečanj je zmagala (25-krat), izgubila pa 16-krat. V tej sezoni sta tekmeca začela zanimiv niz. Oba sta zmagala v gosteh z 1:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na srečanju ni pričakovati veliko zadetkov. Olimpija je na čelu z vratarjem Matevžem Vidovškom na 19 tekmah prejela le šest zadetkov, skupno pa izgubila le enkrat – ravno proti Kopru, ki je sredi jeseni zmagal v Stožicah z 1:0. Tako se bodo zmaji pomerili z edinim tekmecem, ki je v tej sezoni premagal izbrance Victorja Sancheza v slovenskem prvenstvu. Tudi obrambna vrsta Kopra se lahko pohvali z dobrim delom. Prejela je le 15 zadetkov, manj kot enega na srečanje. Tokrat jo bo skušal premagati najboljši strelec 1. SNL Raul Florucz, o katerem se vse več govori tudi v tujini, znova pa bi rad zadel Estonec Alex Tamm. Proti Primorju (5:0) se je že izkazal, a so po dvoboju bolj kot strelski festival zmajev odmevale sporne sodniške odločitve, ki so kmalu pristrigle krila Ajdovcem. Olimpija ima tako priložnost, da premaga oba primorska prvoligaša zapored.

Sobota, 8. februar:

