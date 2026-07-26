Priložnost in pol, Ljubljančani lahko skočijo na prvo mesto!

Danes bo pestro v Stožicah in na Bonifiki. Bravo lahko z zmago nad Nafto skoči na prvo mesto, podobno velja za Koper, ki bo skušal po uspešni, a stresni evropski uverturi nadaljevati zmagoviti niz proti Radomljam. Drugi krog državnega prvenstva se je začel v Murski Soboti, kjer je Olimpija neuspešno lovila prve točke pod vodstvom Miša Brečka. Mitja Mörec je ob trenerskem debiju pred domačimi navijači prišel do prestižne zmage, pod edini zadetek na tekmi se je podpisal Robert Čakš. Dogajanje se je nato preselilo v Ljudski vrt, kjer je Maribor pred praznimi tribunami gostil Brinje Grosuplje. Trofejni dvojec Zahović – Milanič je dočakal prvo zmago po vrnitvi na stadion pod Kalvarijo (3:0).

Nedelja, 26. julij:

Med pomembnimi evropskimi tekmami

V nedeljo bosta skušala prednost domačega igrišča izkoristiti edina slovenska kluba, ki sta to poletje zmagala v Evropi, hkrati pa jima gre odlično na domačem prvenstvu. Bravo bo v Stožicah ob 18. uri gostil Nafto. Zasedba Aleša Arnola postaja prava nočna mora Olimpije, ki nikakor ne uspe prekiniti niza skromnih rezultatov v ljubljanskih derbijih. Zeleno-beli so namreč dobili zgolj enega od 14 obračunov, odkar Bravo vodi 41-letni strokovnjak, ekipa iz Šiške pa je slavila že osem zmag. Zoran Zeljković je lahko zadovoljen po prvih tekmah v novi sezoni. Foto: Aleš Fevžer

Dvoboj proti Nafti prihaja med evropskima preizkušnjama proti severnomakedonski Škendiji, Arnol pa bi utegnil zato nekoliko premešati postavo Ljubljančanov. To bi lahko bila priložnost za goste, ki so v prvem krogu ostali brez točk, a so si v obračunu z ambicioznimi Koprčani pripravili nekaj obetavnih priložnosti, a za razliko od Primorcev, ki so zadeli dvakrat, niso bili dovolj zbrani pri udarcih proti vratom Luke Baša.

Ta je svojo mrežo med tednom ohranil nedotaknjeno tudi na Ferskih otokih, kjer so Koprčani slavili z 2:0. Nocoj jih ob 20.15 na Bonifiki čaka obračun z Radomljani.

Če so v koprskem prvoligašu zadovoljni z vstopom v novo sezono, so imeli v taboru Radomelj po prvem krogu državnega prvenstva precej manj razlogov za zadovoljstvo. Mlinarji v dvoboju z Brinjem niso uspeli maščevati aprilskega pokalnega poraza, Grosupeljčani so se v Prvi ligi Telemach predstavili z zmago, Radomljam pa zadali boleč poraz.

"Superpokalnega" dvoboja v Kidričevem še ne bo

Ta konec tedna bodo odigrane le štiri tekme 2. kroga, saj je dvoboj med Aluminijem in Celjem odpadel zaradi zgoščenega urnika in evropskih obveznosti obeh štajerskih tekmecev. To bi bila svojevrstna superpokalna tekma, saj bi se pomerila pokalni zmagovalec in državni prvak, ki pa ju prihodnji teden čakata evropski preizkušnji z ogromnim vložkom.

Drugi krog Prve lige Telemach se je tako začel v Prekmurju. Če je Mura v uvodnem dejanju prijetno presenetila navijače in pod taktirko novega trenerja Mitje Möreca dodobra namučil favorizirane prvake Celjane (2:2), po dvoboju pa je bilo veliko govora o nekaterih sodniških odločitvah, ki bi lahko jeziček na tehtnici prestavile povsem na stran ene ali druge ekipe, pa je Olimpija znova jezila privržence.

Čeprav je direktor Igor Barišić ob svečani predstavitvi igralnih dresov za sezono 2026/27 napovedoval, kako imajo zmaji na razpolago imenitno ekipo, ki je sposobna osvajati najvišja mesta, so se zeleno-beli spotaknili že ob prvi stopnički. Bravo se je še enkrat na mestnem spopadu več izkazal za nočno moro Olimpije, zmaji so proti Šiškarjem podpisali predajo že petič zapored!

Čakš za novo veselje Prekmurcev

Mladi strateg Olimpije Mišo Brečko je tako prve točke v 1. SNL lovil na vročem gostovanju v Murski Soboti, kjer se po dobrem uvodu v sezono čuti dvig pozitivne energije. Vseeno je bila zasedba Olimpije, v katero se je vrnil tudi ljubljenec navijačev Agustin Doffo, tista, ki si je v Fazaneriji priigrala prvo zrelo možnost. V šesti minuti je z desne strani podal Admir Bristrić, žogo je v kazenskem prostoru sprejel Dimitar Mitrovski, a je v ključnem trenutku dobro posredoval Borna Proleta.

Na drugi strani so črno-beli svojo prvo priložnost na tekmi izkoristili. Tekla je 12. minuta, ko je Alen Korošec s predložkom pred nasprotnikovimi vrati našel Roberta Čakša, visokorasli napadalec je bil najvišji v skoku, ob neprepričljivi reakciji Matevža Vidovška pa so se domači veselili zgodnjega vodstva. Olimpija je znova razočarala svoje navijače. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Zmaji so bili v nadaljevanju prvega polčasa podjetnejši nasprotnik, a so se v napadalni tretjini igrišča mučili z neučinkovitostjo, pravih odločitev v trenutkih zadnjih podaj ali zaključkov je bilo premalo. Na drugi strani so Prekmurci še nekajkrat nevarno zapretili preko hitrih prehodov na nasprotnikovo polovico. Najbližje temu, da bi podvojil vodstvo domačih, je v zaključku prvega dela prišel Simun Butić, a mu je veselje po sijajnem strelu preprečila prečka.

Mura je dolgo čakala na zmago nad Olimpijo. Odkar se je vrnila v prvo ligo, je v Stožicah sploh še ni proslavljala, doma pa je bila pred današnjo zmago nazadnje boljša od zeleno-belih 19. marca 2023 (2:1). Pozneje je zaman čakala na zmago na šestih domačih srečanjih. Olimpija je trikrat zmagala, trikrat pa se je srečanje končalo brez zmagovalca.

Ljubljančani so v nadaljevanju znova lovili rezultat, tudi tokrat pa pravega stopnjevanja pritiska na nasprotnikova vrata ni bilo. Domači niso dopuščali veliko prostora, obrambi Mure je odlično poveljeval Ivan Borna Jelić Balta. Ostalo je pri minimalni prednosti, zadetek Čakša je bil dovolj, da so Prekmurci slavili svojo prvo zmago v tej sezoni in poskrbeli za dodatno dozo optimizma med navijači. Stanje duha v ljubljanskem taboru medtem ostaja klavrno. Nič točk, nič doseženih zadetkov. In zaenkrat nič znakov, da bi lahko Olimpija v novi sezoni ciljala na najvišja mesta.

Francoza začela, Slovenec dokončal delo

V Ljudskem vrtu so po vrnitvi Zlatka Zahovića in Darka Milaniča hitro zavihali rokave. Maribor je pozdravil kopico poletnih okrepitev, med katerimi prevladujejo velika imena slovenskega nogometa. Številni so že zaigrali v vijoličnem dresu, tako da se zavedajo veličine mariborskega dresa in odgovornosti, ki ga prinaša igranje za vijolice. Ta občutek želi Zahović povrniti v slačilnico Maribora.

Jan Mlakar bi lahko podobno kot Luka Zahović danes zaigral prvič za Maribor po vrnitvi v Ljudski vrt. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Navijači Maribora komaj čakajo, da bo povsem nared Jan Mlakar, razveselili so se tudi vrnitve Luke Zahovića. Dres Maribora tako spet nosita igralca, ki dobro vesta, kako je biti prvi strelec 1. SNL. Kljub velikim imenom v prenovljenem mariborskem napadu se je pod prvi zadetek v (praznem) Ljudskem vrtu v novi sezoni podpisal branilec Bradley M'bondo.

Po kratki kombinaciji ob podaji iz kota je uporabno žogo pred vrata gostov poslal Žiga Repas, tam pa se je Francoz odzval z odličnim zaključkom in vijoličaste popeljal v vodstvo. Za M'bondoja je to prvenec med slovensko prvoligaško druščino. Vijoličasti so bili tudi v nadaljevanju prvega polčasa konkretnejši, nevarnejši od nasprotnika. Sijajna priložnost se je v 44. minuti med drugim ponudila Zahoviću, a je bil zaključek povratnika pri Mariboru preslab za razpoloženega vratarja gostov Jako Zrneca.

V drugem polčasu so 16-kratni državni prvaki kljub obdobjem dobre igre gostov vseeno dokončali delo. Prednost domačih je v 72. minuti podvojil Isaac Tshipamba, ki ga je z natančno podajo v prostor zaposlil Nejc Viher. Še drugi Francoz v vrstah Maribora se je izkazal z zaključkom, najprej je lepo preigral dva branilca Brinja Grosuplja, nato pa žogo neubranljivo poslal proti oddaljenejši vratnici. Piko na i je uspešnemu mariborskemu večeru v 83. minuti postavil Tio Cipot.

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