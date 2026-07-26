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Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
26. 7. 2026,
21.30

Osveženo pred

2 minuti

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Marjeta Pogačar Mirko Pogačar Dirka po Franciji Dirka po Franciji

Nedelja, 26. 7. 2026, 21.30

2 minuti

Mama Marjeta potrdila: Tadej se je res pripravljal na govor v francoščini

Avtor:
A. T. K.

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Tadej Pogačar, Isaac Del Toro | Foto Reuters

Foto: Reuters

Potem ko je Tadej Pogačar na zmagovalnem odru Toura na Elizejskih poljanah v Parizu namignil, da se je pripravljal na govor v francoščini, a bil nato "preveč bolan, da bi si ga zapomnil", je morda kdo pomislil, da se zgolj šali. Njegova mama Marjeta Pogačar, sicer profesorica francoščine, pa je potrdila, da je informacija povsem resnična.

Ob veličastni peti skupni zmagi Tadeja Pogačarja na Touru preberite še:
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"Res me je vprašal za nasvet. Najprej mi je poslal besedilo, ki ga je prevedel z Googlovim prevajalnikom, jaz pa sem mu ga nekoliko popravila. Nato sem se morala posneti, ker ni dobro razumel izgovorjave. Posnela sem se še enkrat, potem pa sem mislila, da bo po tretjem posnetku že šlo, pa očitno ni," je po koncu etape v studiu Televizije Slovenija v smehu pripovedovala Marjeta Pogačar.

Povedala je še, da sta z možem Mirkom celotno Dirko po Franciji spremljala na prizorišču. Sina sta vmes večkrat obiskala, dvakrat na prost dan v ekipnem hotelu in dvakrat na startu etape. Razkrila je tudi, da se ji je najbolj vtisnil v spomin razplet druge etape, v kateri je Tadej do zmage pomagal moštvenemu kolegu Isaacu del Toru.

Že lanski Pogi kriterij je bil uspešnica. | Foto: Alen Milavec Že lanski Pogi kriterij je bil uspešnica. Foto: Alen Milavec

Pogi vikend v Komendi in na Krvavcu

Sicer pa sta vse ljubitelje kolesarstva povabila tudi v Komendo, kjer bo v petek, 31. julija, ob 19.25 na sporedu kolesarski kriterij s Pogačarjem in njegovimi zvezdniškimi prijatelji, po dirki pa bosta sledila še sprejem in zabava v čast petkratnemu zmagovalcu Toura.

Sobota bo rezervirana za najmlajše, v nedeljo pa bo na sporedu kolesarski izziv Iz klanca v klanc, kjer bo Pogačar lovil kolesarje na njegovem najljubšem klancu na Krvavec. 

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