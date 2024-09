Zgodovinski dan za Ajdovščino in Lendavo, generalki Olimpije in Celja za Evropo

Druga četrtina 1. SNL se začenja v Ajdovščini, kjer bodo prvič po letu 2011 igrali prvoligaški nogomet, v goste prihaja vodilna in v tej sezoni nepremagljiva Olimpija, ter Lendavi, ki bo prvič po 12 letih prizorišče prekmurskega derbija v elitnem tekmovanju med Nafto in Muro. Celjani bodo poskušali nadaljevati zmagoviti niz v Stožicah pri neugodnem Bravu, Koper bo v nedeljo gostil Radomlje, Maribor pa se v Domžale odpravlja s ciljem, da v sklepnem dejanju desetega kroga poglobi krizo zadnjeuvrščenih Domžal.

Generalka Olimpije za četrtkov spektakel v Nemčiji

Vodstvo tekmovanja prve lige Telemach je po Bravu, ki mu je zaradi višjih sil, načete in slabo pripravljene travnate površine v Stožicah dovolilo igrati v Šiški, pogledalo skozi prste tudi Primorju. Ker igrišče v Novi Gorici, kjer je na začetku te sezone gostil tekmece, po prenovi še ni pripravljeno, lahko rdeče-črni dvoboj desetega kroga vendarle odigrajo na domačem stadionu, ki pogreša zahtevane reflektorje. Tako bo prestolnica burje po dobrih 13 letih znova prizorišče prvoligaške tekme, na kateri se bo Primorje potegovalo za točke.

Primorje je zadnjo tekmo v 1. SNL v Ajdovščini odigralo 21. maja 2011. Ajdovci so takrat doma izgubili z Mariborom (1:2), zmagovalca je v 84. minuti odločil Robert Berić. Danes bi bile lahko tribune nogometnega objekta v Ajdovščini še kako polne, saj prihaja vodilna Olimpija. Foto: www.alesfevzer.com

Usoda je hotela, da bo trener Milan Anđelković, ki ga je kariera večkrat tesno povezala z ljubljansko Olimpijo, poskušal postati prvi, ki bi v tej sezoni premagal zmaje. Da so Ajdovci zmožni podviga, so to sezono že dokazali, saj so med drugim premagali tudi prvake Celjane. "Sinovi burje bomo dali vse od sebe, da boste lahko navijači na tribunah gledali odlično tekmo. Napolnimo stadion ter celotni dolini in Sloveniji pokažimo, da je nogomet bil in vedno bo doma v Ajdovščini," je pred spektaklom, saj v prestolnico burje prihaja vodilna in v tej sezoni nepremagljiva Olimpija, sporočil napadalec Mark Gulič.

Zmaji so v prvem krogu v Stožicah Ajdovce odpravili z 2:0. V primerjavi s Primorjem, ki je že izpadel iz pokalnega tekmovanja, so bili aktivni tudi med tednom, ko so v gosteh premagali Domžalčane (3:0). Blestel je zlasti dvakratni strelec Raul Florucz, Avstrijec romunskih korenin je v odlični formi. Trener Victor Sanchez bo poskušal poskrbeti, da njegovi izbranci v mislih še ne bi uhajali na četrtek, ko čaka zeleno-bele evropski spektakel v Nemčiji, gostovanje v konferenčni ligi pri bundesligašu Heidenheimu. Srečanje v Ajdovščini se bo začelo ob 15. uri.

Mura pod taktirko Oskarja Drobneta ne izgublja

Vročica prekmurskega derbija je v uvodnem krogu 1. SNL v Fazaneriji osrečila navijače Mure. Bo Nafta danes, ko bo računala na prednost domačega igrišča, kar zna v tej sezoni kar dobro izkoriščati, vrnila udarec? Lendavčani želijo razveseliti številne privržence, ki bodo danes napolnili tribune Športnega parka. "Lepo bi bilo, če bi na tem derbiju zmagali in Lendavo razveselili s tremi točkami," sporoča nogometaš Nafte Tom Kljun. Na zadnjih dveh tekmah v 1. SNL je naletel na premočna tekmeca, Celje je premagalo Nafto s 3:1 in Maribor je bil v Lendavi prejšnji konec tedna boljši s 3:0.

Nafta in Mura sta se zadnjič v 1. SNL v Lendavi pomerili 14. aprila 2012. Črno-beli, takrat jih je vodil Ante Šimundža, so takrat zmagali s 3:0. Med strelce so se vpisali Damjan Bohar, Rajko Rep in Dragan Jelić, že takrat pa je kapetanski trak nosil Matic Maruško. Izkušeni nogometaš Mure (na sliki) je v prvem krogu dosegel zmagoviti zadetek na Fazaneriji proti Nafti (1:0). Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Zdaj prihaja sosed iz Murske Sobote, ki po menjavi trenerja, ko je Oskar Drobne nasledil Antona Žlogarja, ne izgublja tekem. Zanimivo je, da je Nafta edini prvoligaški klub, ki to sezono še čaka na zadetek slovenskega nogometaša. Vseh osem zadetkov so namreč dosegli legionarji, večinoma igralci iz Madžarske. Mura se je tik pred prekmurskim derbijem še okrepila, prišel je Matic Vrbanec, ki se je nazadnje dokazoval pri šampionskem Celju, a zaradi prehude konkurence ob zahtevi Alberta Riere zapustil knežje mesto. Dobro strelsko formo bo poskušal nadaljevati Dario Vizinger, še eden izmed igralcev v vrstah Mure, ki dobro vedo, kako je postati prvak s Celjem.

Bravo v tej sezoni izgublja le s Celjem

Bravo se vrača v Stožice, kjer mu gre to sezono imenitno. Kot gostitelj je dobil vse tri tekme, vselej pa odpravil tekmeca brez prejetega zadetka. Tokrat bo imel opravka z razigranim tekmecem iz Celja, ki je pod vodstvom Alberta Riere ujel zmagoviti ritem in se približal vrhu. Španec je večkrat poudaril, kaj bi šele bilo, če bi lahko njegovi varovanci zlasti na domačih tekmah igrali še na bolje pripravljeni travnati površini. Ta je že dolgo deležna številnih kritik tudi v Stožicah, a so jo v zadnjem obdobju z nekaterimi posegi malce izboljšali, tako da bo današnji derbi desetega kroga pričakala v boljšem stanju.

Bo Svit Sešlar nadaljeval imeniten strelski niz v dresu Celja na stadionu, ki ga pozna kot lastno dlan, saj je v preteklosti nase opozarjal kot eden najboljših nogometašev Olimpije? Zadnjo tekmo v Stožicah je kot zmaj odigral 23. avgusta 2023, ko je izgubil s Qarabagom ter se nato v solzah poslovil od navijačev in se jim zahvalil za čudovitih pet let, ki jih je prebil v Ljubljani. Foto: www.alesfevzer.com

Ker čaka Celjane v sredo naporno gostovanje v konferenčni ligi, gostovali bodo na Portugalskem pri Vitorii Guimaraes, bi lahko španski strateg v Ljubljani v skladu z njegovo filozofijo znova malce premešal zasedbo. Strelski niz v prvi ligi, odigral je tri tekme v 1. SNL in se prav na vseh mojstrsko vpisal med strelce, bo poskušal nadaljevati Svit Sešlar. Naletel bo na tretjo najboljšo obrambo v ligi, saj je mladi ljubljanski klub v uvodni četrtini prejel le sedem zadetkov in nazadnje načrte pokvaril njegovemu nekdanjemu klubu Olimpiji (1:1).

"Prvenstvo je serija kratkih sprintov in teh je kar 36. Če v prihodnje ne bomo tako disciplinirani in intenzivni, rezultata ne moremo pričakovati," je po remiju z zmaji sporočil trener Aleš Arnol, ki je v tej sezoni na domačem prvenstvu izgubil le eno tekmo. Brez točk je ostal le v prvem krogu, ravno na gostovanju v Celju, kjer je dodobra namučil prvaka, vodil z 1:0, a na koncu po preobratu takratne Krznarjeve čete izgubil z 1:2.

Bogatinov proti nekdanjim varovancem

Nedeljski spored 1. SNL se bo začel ob 17.30 na Bonifiki. Koper bo brez kaznovanega Ahmeda Sidibeja gostil Radomljane. To je klub, ki ga odlično pozna Oliver Bogatinov. Zdajšnji strateg kanarčkov je v preteklosti vodil mlinarje in jim vselej zagotovil osnovni cilj, obstanek med najboljšimi. V tej sezoni, ko vodi Koper, so njegovi apetiti večji, saj želi Primorce vrniti na evropski zemljevid. V prejšnjem krogu mu ni uspelo premagati Mure (0:0), načrte za kaj več mu je preprečila izključitev Sidibeja, zdaj pa bo poskušal odpraviti Radomlje.

Koper in Radomlje sta se v 1. SNL na Bonifiki pomerila desetkrat in niti enkrat se tekma ni končala brez zmagovalca. Šestkrat je zmaga ostala doma, štirikrat je šla v Radomlje. Foto: www.alesfevzer.com

Pri gostih, ki to sezono ne blestijo v napadu, saj so dosegli zgolj šest zadetkov, bo zaradi kazni manjkal Ognjen Gnjatić. Mlinarji so med tednom šele po izvajanju 11-metrovk v pokalnem tekmovanju odpravili tretjeligaške sosede iz Doba. Junak srečanja je bil vratar Emil Velić, ki bi lahko imel v Kopru veliko dela zlasti z najboljšim strelcem Kopra Petrom Petriškom.

Maribor želi poglobiti krizo Domžal

Sklepno dejanje desetega kroga bo v Športnem parku ob Kamniški Bistrici. Zadnjeuvrščene Domžale bodo lovile izhod iz krize proti nehvaležnemu tekmecu, ki ga še kako zanima prvo mesto in želi v tej sezoni v primerjavi s prejšnjo osvajati tudi lovorike. Domžale so s skromnimi rezultati, s katerimi so se zasidrale na dnu razpredelnice, nadaljevale tudi po prihodu novega trenerja Dejana Dončića in med tednom izpadle še iz pokalnega tekmovanja.

Ante Šimundža se ne bo prvič pomeril z Dejanom Dončićem. Leta 2020 sta se srečala v prekmurskem finalu pokala na Brdu pri Kranju, kjer je Mura upravičila vlogo favoritinje in z 2:0 premagala Nafto, ki je bila takrat del druge lige. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Dončić odlično pozna Maribor. V prejšnji sezoni je mladince v vijoličnih dresih popeljal do državnega naslova, vodil jih je tudi v začetku te sezone. Številni izmed njih dobivajo pri Anteju Šimundži vedno več priložnosti za dokazovanje. Na tekmi v Lendavi je tako strateg Maribora napisal zgodovino, ko je poslal v ogenj 16-letna mladeniča Nika Osterca in Žana Meška. Ta je postal drugi najmlajši debitant v vijoličastem, za rekorderjem Petrom Stojanovićem je zaostal le slaba dva meseca. Domžalčani še čakajo, da bi se prebudili njihovi mladi upi, še vedno pa daje manj od pričakovanj tudi izkušeni povratnik Haris Vučkić.

"Analiza nasprotnika je pokazala pluse in minuse, zavedamo se, da imajo težave, vendar so stalnica na prvenstvu in jih bomo tako tudi obravnavali. Z dolžnim spoštovanjem in popolno osredotočenostjo," pred tekmo v Domžalah sporoča trener Maribora. Zaradi poškodbe kolena bo manjkal Portugalec Andre Sousa, zaradi težav z ramenom pa Avstrijec Marko Božić, se pa v ekipo vrača slovenski reprezentant Josip Iličić.

