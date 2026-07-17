Mura po drami pokvarila načrte prvakom, Koper na vrhu

Po 55 dneh poletnega premora so znova oživele slovenske nogometne zelenice. V petek se je začela 36. sezona državnega prvenstva. Celjani so obrambo naslova začeli z domačim remijem proti Muri (2:2), ki jo je prvič kot trener v 1. SNL vodil Mitja Mörec. Goste je že v 2. minuti povedel v vodstvo mladi hrvaški novinec Šimun Butić, a je nato sodnik David Šmajc po posredovanju VAR razveljavil zadetek, saj je vratarju Celja zastiral pogled Niko Kasalo, ki se je nahajal v nedovoljenem položaju. Kasalo je v 21. minuti z natančnim strelom z roba kazenskega prostora premagal Žana Luka Lebana. Tokrat je bil zadetek veljaven, Mura je povedla proti prvakom! Za izenačenje je na začetku drugega polčasa z natančnim strelom z razdalje poskrbel Svit Sešlar, Muro pa je na izvrstni tekmi v novo vodstvo popeljal še en posojeni napadalec Rijeke Marko Aščić. Sešlar je poskrbel za novo izenačanje, za 2:2 je zadel z bele točke, na katero je pokazal sodnik po posredovanju VAR zaradi igranja z roko Kristjana Trdina v svojem kazenskem prostoru. V taboru Mure ni manjkalo pripomb na to odločitev. Koprčani so ugnali povratnike med prvoligaško konkurenco Nafto. Za zmago kanarčkov (2:0) sta poskrbela Francoz Kamil Manseri in Nigerijec Brown Ibabor.

Petek, 17. julij:

Uvodni nastop državnih prvakov v sezoni, v kateri branijo naslov, je postregel z dinamičnim srečanjem, polnim zadetkov in sodniških odločitev, o katerih se bo še govorilo. Dvoboj med Celjem in Muro, ki jo je prvič v 1. SNL vodil Mitja Mörec, se je končal brez zmagovalca (2:2).

Branilci naslova so po izteku pogodbe ostali brez kapetana Žana Karničnika, Juanja Nieta in Nikite Josifova, z 12 goli najboljšega strelca zadnjega državnega prvenstva. Pestro je bilo tudi na vhodnih vratih knežjega mesta, dres grofov so oblekli Matic Ivanšek, Veton Tusha, Žiga Frelih, Leonardo Koutas, Pijus Širvys, Yaya Dukuly in Alpha Diounkou.

Celjane je v knežjem mestu popeljal Niko Kasalo. Foto: Luka Kotnik

Že v 2. minuti je mrežo Celja zatresel posojeni napadalec Rijeke Šimun Butić, a je sodnik zadetek razveljavil. Kasalo je namreč stal pred vratarjem, mu zastiral pogled na strelca, bil pa tudi v nedovoljenem položaju. Foto: Luka Kotnik

Muro je prvič v 1. SNL vodil trener Mitja Mörec. Njegovi varovanci so v prvem polčasu nadigrali prvake (1:0), razmerje strelov na gol je znašalo 9:2 v prid gostom, po razburljivem drugem delu pa se je moral zadovoljiti s točko (2:2). Foto: Luka Kotnik

Kanarčki osvojili Lendavo

Primorci v novo tekmovalno obdobje vstopajo z visokimi cilji. V pretekli sezoni so na prvenstveni lestvici za sabo pustili tudi Olimpijo in Maribor, več točk je v 36 krogih uspelo zbrati le prvakom iz Celja, a so tudi grofi ob koncu sezone bili manj vroči od kanarčkov. Koper je prvenstvo končal z nizom sedmih zmag, v tem nizu so ugnali tudi vse tri omenjene tekmece.

Prvi zadetek v novi sezoni 1. SNL je dosegel 25-letni Francoz Kamil Manseri. Foto: Jure Banfi

Zoran Zeljković je začel prvenstveno sezono z zmago na najbolj oddaljenem gostovanju, s Koprom pa se bo že prihodnji teden vrnil na Ferske otoke, kjer ga čaka evropska uvertura. Z zmaji je pred leti v tej deželi doživeli boleč poraz. Foto: Aleš Fevžer

Kot je v nedavnem intervjuju za Sportal razlagal Zoran Zeljković, je po njegovem mnenju Primorcem v pretekli sezoni na najtežjih tekmah zmanjkalo nekaj kakovosti in širine. Poletne kadrovske spremembe naj bi ta manko odpravile. To je nakazala tudi tekma uvodnega kroga, kjer so na gostovanju v Lendavi upravičili vlogo favorita. Zmagali so z 2:0, v polno pa sta zadela Francoz Kamil Manseri in pa nigerijski rezervist Brown Ibabor, ki je potrdil zmago v sodnikovem podaljšku.

Lendavčane je prvič v 1. SNL vodil Španec Gonzalo Escudero, ki je pred tem vodil drugo ekipo madžarskega prvoligaša ZTE. Nafta je bila zelo nevarna in pogosto ogrožala vrata Koprčanov. Sodnik Martin Matoša je v prvem delu po domnevnem prekršku Lea Rimca nad Rokom Pirtovškom že dosodil enajstmetrovko, a si po ogledu posnetka premislil. Najlepšo priložnost za Lendavčane je v 52. minuti zapravil Josip Zorica.

Trije sosedski obračuni

Preostanek uvodnega konca tedna v novi sezoni Prve lige Telemach bo minil v znamenju precej krajših potovanj. Novinci med prvoligaško konkurenco in avtorji senzacionalne pokalne zgodbe iz prejšnje sezone, nogometaši Brinja Grosuplja, se podajajo v Domžale, kjer jih čaka obračun z Radomljami.

Brinje Grosuplje bo zgodovinsko prvo tekmo v 1. SNL odigral proti Radomljanom, ki jih je v prejšnji sezoni izločil v gosteh v polfinalu pokala. Takrat se je tekma igrala v Športnem parku Radomlje, v soboto pa bo dvoboj v Domžalah. Foto: Aleš Fevžer

Mlinarji so se po izteku pogodbe razšli z Jugoslavom Trenčovskim, Makedonca pa je nasledil Srb Ivan Vukomanović, ki se po obdobju v Indiji vrača v evropski nogomet. Nasproti mu stoji ekipa Gorana Markovića. Dolenjci so v prejšnji sezoni dokazali, da se lahko kosajo s prvoligaši, saj so iz pokalnega tekmovanja poleg Maribora in Olimpije v polfinalu izločili prav Radomljane.

Drugačnega nasprotnika bi si za ognjeni krst na klopi Olimpije najbrž želel Mišo Brečko. Zmaji so klavrno sezono 2025/26 končali z novim porazom proti Bravu, ki je bil boljši na vseh štirih ljubljanskih derbijih v zadnjem letu, žreb pa je določil, da se bosta kluba iz prestolnice pomerila tudi v prvem krogu nove sezone.

Medtem ko četo Aleša Arnola po osvojenem tretjem mestu čaka novo evropsko dokazovanje, se zeleno-beli v sezono podajajo brez mednarodnih nastopov. Olimpija je predstavila sedmerico novih obrazov, številne kadrovske spremembe pa so po najuspešnejši sezoni v zgodovini kluba zaznamovale tudi poletje pri Bravu. Bo Bravo tudi v letošnji sezoni trn v peti Olimpije? Foto: Filip Barbalić

Krog se bo končal v nedeljo, ko bodo pokalni prvaki v Kidričevem gostili Maribor. Vijoličasti v novo sezono vstopajo s svežim zagonom, ki ga je pod Kalvarijo prinesla vrnitev Zlatka Zahovića in Darka Milanića. Pričakovanja so vsekakor visoka.

1. SNL, 1. krog:

Petek, 17. julij:

Sobota, 18. julij:

Nedelja, 19. julij:

Lestvica