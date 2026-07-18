Ljudje jih poznajo po starem imenu, tu je štirikolesni pogon nekaj normalnega

Marsikdo jih še vedno imenuje ssangyongi, uradno pa je znamka danes KGM. Na slovenski trg je pripeljala novi musso grand, poltovornjak, ki želi združiti udobje športnega terenca z uporabnostjo pravega delovnega vozila.

SsangYong se je nekoč s svojo nišno ponudbo klenih in cenovno dostopnih terencev že zapisala v srca Slovencev, pod novim imenom pa kljub številni dodatni konkurenci ohranja svoje mesto v prvi trideseterici avtomobilskega trga v Sloveniji. Ko je nekdanji SsangYong dobil novega lastnika, bi težko izbrali bolj korporacijsko navdahnjeno ime. Kratica KGM Mobilty se nanaša na lastnika KGM Group in zato se ljudje o njihovih vozilih še vedno raje pogovarjajo o “ssangyongih” in ne “kgm-jih”. Nekateri njihovi modeli navsezadnje na nosu vozila sploh nimajo logotipa znamke.

KGM Mobility je letos v prvi polovici leta v Sloveniji registriral nekaj več kot 180 avtomobilov. To je bilo nekaj manj kot lani v enakem obdobju, a skladno z letnim načrtom - ta predvideva prodajo in dobavo okrog 300 vozil.

Foto: KGM Ssangyong Foto: KGM Ssangyong

Simpatičen poltovornjak ima zdaj še daljšo izvedbo

Vozni park korejske znamke je precej razvejan in tudi številčen. Na eni strani je nizkocenovnež tivoli, na drugi pa križanci in športni terenci. V posameznih obdobjih vpadljivih akcijskih cen je s prodajo presenetil električni torres, kjer je ta različica prekosila tiste s klasičnimi pogoni. Vsaj po velikosti je na tej strani tudi poltovornjak musso, ki je zdaj dobil še svojo podaljšano izvedbo musso grand.

Ta se prodajno na že tako nišnem trgu poltovornjakov ne bo mogel kosati z največjimi tremi - to so ford ranger, toyota hilux in volkswagen amarok. Toda že osnovni musso je presenetil z zanimivo kombinacijo velikosti, udobja za potnike, nosilnosti in predvsem cene. Musso je bil prej športni terenec z dodanim kesonom kot klasični delovni poltovornjak.

Športni terenec s kesonom ali pravi poltovornjak?

Poleg prenove zunanjosti in notranjosti je najpomembnejši podatek da, da grand musso prinaša 30 centimetrov daljše vozilo. Največa razlika je pri kesonu, tudi medosno razdaljo pa so povečali za zglednih 11 centimetrov. Osnovna izbira za slovenska vozila bodo zadaj vijačne vzmeti, ki povečajo udobje, a je zato nosilnost manjša - ta sega od 500 do 700 kilogramov. Prav zato bo mogoče naročiti tudi listnate vzmeti za tiste, ki bodo mussa grand bolj temeljito uporabljali kot delovni stroj. Zato je treba poudariti, da zmore 149-kilovatni 2,2-litrski dizelski motor povleči tovor z maso vse do 3,5 tone, da ima vklopljiv štirikolesni pogon, reduktor in da je od tal oddaljen za skoraj 25 centimetrov.

Kaj pa cene? Te so v Sloveniji le akcijske in ni znano, do kdaj bodo trajale. Začnejo pa se pri slabih 35 tisočakih, doplačilo za samodejni menjalnik stane nekaj manj kot 2.700 evrov. Pri višjem paketu opreme nato cena že doseže 42 tisoč evrov (samodejni menjalnik).

Foto: KGM Ssangyong Foto: KGM Ssangyong Foto: KGM Ssangyong