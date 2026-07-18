Oven

Danes boste lahko doživeli kratkotrajno krizo, ki pa vam bo prinesla nov zagon in vrsto novih in koristnih idej. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih. Morda bi bil že čas, da začnete bolj skrbeti zase. Danes naj bodo vaše misli predvsem pri zdravju.

Bik

Zelo jasno se boste izrazili, saj boste do vašega romantičnega partnerja pristopili direktno. Vaša odkritost in pripravljenost na odprto komunikacijo bosta navdušili vse ljudi okoli vas. To bo pravi čas, da enostavno izrazite vaš pogled na stvari, ki vam v življenju pomenijo največ. Tako boste razmerja še bolj okrepili.

Dvojčka

Že zjutraj se posvetite obveznostim ali aktivnostim, ki vas pomirjajo. Z malo sreče vam bo danes uspelo ohraniti vedro počutje, čeprav se stvari ne bodo odvijale tako, kot si boste želeli. Spoznali boste, da s pozitivnim pristopom tudi neželene situacije niso tako tragične. Zvečer boste nenavadno čutni.

Rak

Samski boste prvi del dneva preživeli zelo dejavno, v drugi polovici dneva pa boste zaradi tega omagali. Kljub dobrim obetom boste današnji večer preživeli osamljeno. Vezani pripadniki tega znamenja pa boste zaradi čustvenih izpadov popolnoma izčrpani in zmedeni. Nocoj si privoščite sproščujočo kopel.

Lev

Dokaj optimistično boste vstopili v nov dan, veselili se boste drobnih, lepih trenutkov. Vseeno pa lahko pričakujete nekaj slabe volje zaradi denarja, kar vas bo le še spodbudilo, da boste sprejeli neko pomembno odločitev. Pazite le, da se vaše zahteve ne bi povečale, kar bi vas napeljalo na misel, da bi še več tvegali.

Devica

Danes boste trmasti, ker vas bo nekdo usmeril v napačno smer in rezultat ga bo resnično zadovoljil. Zaradi tega boste postali še jezni. Namesto, da bi spremenili obnašanje, boste sledili napotkom, dokler vam to ne bo več godilo. Ko bo prišlo do tega, pa bo vsekakor čas za spremembe.

Tehtnica

Ne želite biti nikjer drugje kot doma, najverjetneje zaradi službene situacije, saj že nekaj časa ni rožnata. Ves čas razmišljate le o tem, da bi zagrnili zavese in se usedli na sedežno garnituro. Premagajte črne misli. Na ta način se zagotovo ne boste mogli znebiti negativnih čustev. Nocoj boste dobili dobre novice.

Škorpijon

Dan bo idealen za druženje z ljudmi. Našli boste osebo, ki bo prav posebna in privlačna. Kakorkoli, kasneje boste želeli nekaj časa samo zase. Resnica o vašem prijatelju bo kmalu prišla na dan, še hitreje kot pričakovano. Imate dober načrt, kako pridobiti prednost pred drugimi pri novem poslu, potrudite se.

Strelec

Samski boste danes nadvse privlačni. S svojo očarljivostjo boste lahko dobili vse, tudi pozornost neke osebe, ki vam je že dalj časa simpatična. Vezani se nocoj držite partnerja in družine. Le oni vas ne želijo videti na tleh samo zato, da bi se sami počutili bolje. Znebite se občutka, da ste odgovorni za srečo drugih.

Kozorog

Danes boste natančni, analitični, toda to vas bo tudi zelo motilo. Preveliko pozornost boste posvečali malenkostim, kar vas bo le dodatno izčrpalo in utrudilo. Jezila vas bo tudi sproščenost in lagodnost ljudi okoli vas, saj se vam bo zdelo, da so vse pomembnejše in zahtevnejše naloge padle na vaša pleča.

Vodnar

Okolica vas večinoma vidi kot sramežljivega in zadržanega, a vi sami pri sebi veste, da ste zelo prijateljski, ko se enkrat sprostite. Danes boste brez večjih problemov komunicirali z ljudmi. Tudi na splošno boste zelo sproščeni, zato boste tudi klepetavi. To vam bo vsekakor dobro delo, saj se morate sprostiti.

Ribi

Energija bo v tem času na višku, prijateljska in preprosta, vse skupaj bo potekalo enkratno. Povezave z drugimi bodo pozitivne in lahko boste spoznali novega prijatelja. Želeli boste tudi poklicati ali vsaj poslati sporočilo osebi, ki jo imate radi, enostavno zato, da bi jo malo razveselili ali ji povedali, da jo imate radi.