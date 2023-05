Ste že glasovali za naj planinsko pot 2023?

Ljubitelji gora in planin lahko na portalu Vse bo v redu za svojo favoritinjo glasujejo le še do 14. junija.

Foto: Angie Logar

Tokrat lahko svoj glas namenijo kateri od šestih planinskih tras, ki so zaradi naravnih pojavov poškodovane in potrebne obnove. Pot, ki bo prejela največ glasov, bodo markacisti obnovili s pomočjo sredstev največje slovenske zavarovalnice.

V izbor Naj planinsko pot 2023 se uvrščajo:

pot od Mrzlega dola na Križ,

pot iz doline Tamar na Visoko Ponco,

pot skozi Kot do Doma Valentina Staniča in naprej čez Rž na Kredarico,

pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave,

pot iz Rut na Rodico in naprej na planino Razor,

pot iz Trente na Bavški Grintavec.

Ljubitelji gora in planin lahko na portalu Vse bo v redu za svojo favoritinjo glasujejo vsak dan, enkrat na dan, vse do 14. junija. Pot, ki bo prejela največje število glasov, bo obnovljena s pomočjo markacistov planinskega društva, ki skrbi za tisto planinsko pot, ter tehnične ekipe markacistov Planinske zveze Slovenija in sredstev Zavarovalnice Triglav.

Vse poti, ki so uvrščene v izbor, zaradi poškodb niso varne, nekatere so tudi do nadaljnjega zaprte. Pohodniki naj se nanje do obnove ne odpravljajo.

Z izborom do zdaj obnovili že štiri planinske poti

Foto: arhiv Zavarovalnice Triglav

Ker so poti, ki se letos uvrščajo v izbor, (pre)nevarne za obisk, Zavarovalnica Triglav v okviru akcije Očistimo naše gore planinke in planince vabi k obisku katere od poti, ki so bile skozi izbor Naj planinska pot obnovljene v preteklih letih. To so:

Pri podajanju na pretekle zmagovalke izbora Naj planinska pot sta nujni ustrezna oprema in dobra fizična pripravljenost. Manj izkušeni planinci naj se na zahtevnejše poti podajo v spremstvu planinskega vodnika.

Za planinske poti (naj ne) skrbi le okoli tisoč markacistov

Izbor Naj planinska pot je del dolgoletnih prizadevanj akcije Očistimo naše gore Zavarovalnice Triglav za varnejši in odgovornejši obisk gora ter planin, z njim pa največja slovenska zavarovalnica v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije ozavešča o pomenu dela markacistov. Število planink in planincev, ki opravlja to plemenito delo, je v zadnjih šestih letih močno naraslo.

"Od leta 2017, ko smo prvič izvedli glasovanje za naj planinsko pot, se je na novo izobrazilo kar 332 markacistk in markacistov. Precej se je znižala tudi njihova povprečna starost, z 59 na 55 let. To je plod izjemnega, sistematičnega in dolgoročnega dela planinskih društev in organizacij. Veseli nas, da tudi Zavarovalnica Triglav v okviru akcije Očistimo gore vsako leto sofinancira tečaje za markaciste in markacistke, s čimer so ta usposabljanja dostopna vsem, ki so pripravljeni nameniti svoj čas in energijo za urejanje planinskih poti," je povedala Ana Cergolj Kebler, vodja akcije Očistimo naše gore v Zavarovalnici Triglav.