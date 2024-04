Pripravite krplje, gojzarje in tekaške smuči!

Morda malo pretiravamo, a ni daleč od resnice: v slovenskem sredogorju je trenutno več snega, kot ga je bilo sredi zime. Pred dvema tednoma smo na višini 1.500 metrov uživali v pomladni pravljici žafranov in telohov, v zadnjih dveh dneh pa je vse od Pohorja do Posočja zapadlo 20, 30 centimetrov snega, ponekod več kot pol metra. Oskrbnik Orožnove koče pod Črno prstjo priporoča krplje, v Tamarju pa so ratrakirali progo za tek na smučeh.

Orožnova koča na planini za Liscem na poti na Črno prst leži na nadmorski višini 1.346 metrov, a tamkajšnji oskrbnik sporoča, da imajo to sredo kar 60 centimetrov snega. "Danes sem pa porabil dve uri in pol s krplji od karavle. Na zgornji cesti pri rampi ga je 45 cm, pri koči pa 60 cm. Upam,da za mano pride še kdo s krplji, da se naredi lepa pot. Žal se to dogaja prepozno, ni pa nič neobičajnega v tem času. Zdaj je pa na vrsti moja stara prijateljica LOPATA," je zapisal na Facebooku, kjer redno in ažurno objavlja informacije o vremenskih pogojih in aktivnostih v tamkajšnjem gorskem raju.

Pozor na nevarnost plazov

Čeprav že konec tedna prihaja otoplitev, pa bo torej še kar lep čas v slovenskem sredogorju in visokogorju potrebna polna zimska oprema, ne samo krplje. In precej previdnosti, predvsem na bolj izpostavljenih legah, razlog pa: nevarnost snežnih plazov. Ta bo vsaj še do četrtka po svarilu plazovnega biltena Arso znatne stopnje, od petka pa zmerne. Opozorilo velja upoštevati in raje izbirati nižje ležeče hribe v južni polovici Slovenije.

V Tamarju uredili progo za tek na smučeh

Tamar je pozimi ena najbolj priljubljenih destinacij za nezahteven pohod po snegu. Foto: Matej Podgoršek Je pa v alpskih dolinah snežilo tudi precej nižje, tudi v dolinah, na primer v Bohinju in v Tamarju. V Nordijskem centru Planica so v torek obljubili, da bodo uredili tekaško progo v Tamar, če zapade še vsaj 10 centimetrov. In seveda ga je padlo še več. "Obljuba dela dolg. Danes zjutraj smo uredili tekaško progo iz Planice do Tamarja. Prav tako je urejena tudi pešpot do Doma v Tamarju. Vabljeni v planiško sneženo pravljico," sporočajo prek družabnih omrežij. Dom v Tamarju je odprt in bo tako res prav pravljično, če ga obiščete na smučkah ali z gojzarji.

