Ujme uničile planinske poti, vi povejte, katero obnovijo prvo

Izbor naj planinske poti v Sloveniji je letos nekoliko drugačen. Šest poti, ki kandidirajo za ta naziv, morda ni najlepših, so pa najbolj potrebne obnove, da bi to znova postale. Precej so jih namreč uničile lanskoletne katastrofalne poplave in neurja. Pot, ki bo prejela največ glasov, bo obnovljena s pomočjo markacistov in sredstev, ki jih bo prispevala Zavarovalnica Triglav. Glasovanje poteka do 14. junija.

"V letošnjem izboru poti za glasovanje smo izhajali iz poti, ki so potrebne večjih posegov ureditve ali označitve. Poseben poudarek smo dali potem, ki so bile v lanskoletni avgustovski ujmi bolj poškodovane in zato potrebujejo večje posege, da bodo ponovno normalno prehodne in urejene. Poleg povečanega obiska so namreč vse pogostejši in intenzivnejši vremenski pojavi ter njihove posledice (vetrolomi, plazovi, podori, nalivi ...) vse večji izziv za markaciste, ki se trudijo, da so naše planinske poti skrbno vzdrževane," je izpostavil generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu.

V izbor Naj planinska pot 2024 so se uvrstile naslednje poškodovane poti:



- pot iz Ljubenske Rastke do Koče na Travniku,

- pot iz Jama Topla do Male Pece,

- Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici,

- pot iz Logarskega kota do Okrešlja,

- pot iz doline Tamar na Visoko Ponco,

- Zasavska planinska pot.

Akcija Naj planinska pot je sicer del dolgoletnih prizadevanj akcije Očistimo naše gore, s katero Zavarovalnica Triglav skrbi za varnejši in odgovornejši obisk gora ter planin. Glasovanje do 14. junija poteka na spletni strani Vse bo v redu. Pot, ki bo prejela največ glasov, bo obnovljena s pomočjo markacistov in sredstev Zavarovalnice Triglav, ki v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) s to akcijo ozavešča tudi o pomenu dela markacistov. Pot bodo ob pomoči tehnične skupine PZS obnovili markacisti.

Pot na Okrešelj Foto: Ana Kovač "Vremenski ekstremni pojavi niso prizadeli le osebnega premoženja, ampak močno zarezali tudi v življenja ljudi in naravo. Plazovi, vetrolom in nalivi so med drugim uničili ali poškodovali nekatere planinske in hribovske poti, ki so zdaj slabo dostopne ali neprehodne. V Zavarovalnici Triglav smo v luči prizadevanj za ohranjanje varnih planinskih poti letos prepoznali potrebo po tem, da ponovno zaživi prav ena od teh poti, ki jim neurja niso prizanesla. Obenem na ta način ponovno izkazujemo podporo srčnemu delu markacistov," je ob začetku glasovanja povedal Sašo Sever, vodja upravljanja odnosov z javnostmi pri Zavarovalnici Triglav.

Prek izbora Naj planinska pot se obnavlja že šesta pot

Pod Zelnarico. Krožna pot po osrčju Julijskih Alp je bila že obnovljena. Foto: Matej Podgoršek

Prek izbora Naj planinska pot sta Zavarovalnica Triglav in PZS od leta 2017, ko je akcija prvič potekala, pripomogli k obnovi petih planinskih poti. Na dokončanje obnove še čaka lanskoletna zmagovalka, to je pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave, katere obnova je bila zaradi neugodnih vremenskih razmer prestavljena na letos. Pot bodo markacisti Planinskega društva Kamnik predvidoma obnovili v prihajajočem poletju.

Poti, ki so že bile obnovljene v akciji Naj planinska pot:



- krožna pot Planina Blato–Planina pri Jezeru–Planina Dedno polje–Vrata–Prehodavci–Dvojno jezero–Štapce–Ovčarija–Planina pri Jezeru–Planina Blato,

- Rečiška planinska krožna pot,

- zelo zahtevna Bambergova planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice,

- zelo zahtevna pot, ki vodi s Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko,

- zelo zahtevna Hanzova pot, ki vodi od Koče na Gozdu na Prisojnik.