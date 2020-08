Napovedi so se uresničile: preobrat v slovenskih gorah

Kar 70 odstotkov manj tujcev, povečan obisk Slovencev

"Najvišji upad nočitev beležijo nekatere visokogorske koče, tudi za polovico. V preteklih letih so za glavnino nočitev poskrbeli tujci, teh pa je v letošnjem letu kar za 70 odstotkov manj. K sreči opažamo povečan obisk slovenskih gostov. A ker v primeru slabega vremena Slovenci ne gremo v gore, ostajajo postelje prazne," so v sporočilu za javnost Planinske zveze Slovenije povzeli besede njihovega strokovnega sodelavca Dušana Prašnikarja.

Dušan Prašnikar iz Planinske zveze Slovenije: Največji upad nočitev beležijo nekatere visokogorske planinske koče. Foto: Planinska zveza Slovenije

Na vrhuncu sezone so že tradicionalno najbolj obiskane koče v Triglavskem pogorju in Kamniško-Savinjskih Alpah ter koče, ki so lažje dostopne za družine. Z dobrim obiskom in večjim številom nočitev se lahko pohvalijo nekatere koče na izhodiščih gora. Številne koče so namreč dostopne z vozili, sprejemajo pa tudi turistične bone.

V kočah do zdaj unovčenih več kot 1800 bonov

Po zadnjih podatkih Finančne uprave RS je bilo v planinskih kočah unovčenih 1833 bonov, kar je 1,6 odstotka vseh bonov.

Foto: Ana Kovač

V nekaterih kočah bi sicer lahko prenočilo več gostov, vendar pa jih omejuje ukrep, ki ga je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

"Bistven ukrep za planinske koče določa, da lahko v eni sobi spita dve osebi oziroma več ljudi, ki so iz istega gospodinjstva ali če več ljudi potuje skupaj, torej skupina prijateljev na skupnem pohodu ali skupina na društvenem izletu. Zaradi teh ukrepov je v planinskih kočah posledično manj razpoložljivih nočitvenih kapacitet, zato obiskovalce pozivamo k pravočasnim rezervacijam za spanje (priporočamo vsaj tri dni pred prihodom), še posebej v primeru načrtovanega koriščenja turističnih bonov," je povedal Prašnikar.

Foto: Ana Kovač

Če želite v planinski koči koristiti turistične bone, ne pozabite na fotokopijo osebne izkaznice (v visokogorskih kočah nimajo fotokopirnih strojev). Če bo bon koristila druga oseba, je treba imeti pri sebi še izpolnjeno izjavo o prenosu bona.

V nekaterih kočah na voljo spletna rezervacija

Po novem lahko prenočišče v določenih planinskih kočah v Sloveniji rezervirate tudi prek spleta. Planinska zveza Slovenije se je namreč julija priključila prilagojenemu rezervacijskemu sistemu za planinske koče, ki ga že nekaj let uporabljajo v planinskih kočah v Alpah.

Prašnikar poudarja, da je takšen sistem uporabnikom bolj prijazen, saj lahko v rezervacijskem sistemu preverijo stopnjo zasedenosti ležišč za posamezen časovni termin.

Sistem je preveden v slovenščino in omogoča lažjo rezervacijo tudi za nočitve v tujih planinskih kočah.

V Sloveniji se je v sistem priključilo nekaj bolj obljudenih koč. Spletno rezervacijo lahko opravite v Aljaževem domu, Domu Planika pod Triglavom, Koči na Planini pri Jezeru, Vodnikovem domu na Velem polju in Poštarskemu domu na Vršiču.

