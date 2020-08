Najhujša kršitev letos? Z vodnim skuterjem po Bohinjskem jezeru.

Triglavski narodni park spada med najstarejše evropske parke, razprostira se na 840 kvadratnih kilometrih, v njem veljajo posebna pravila, a vsi jih ne upoštevajo. Kdo opozarja kršitelje, katere so najpogostejše in katere najhujše kršitve, kakšna kazen vas lahko doleti?

Sezona poletnih dopustov je na vrhuncu. Številne je pot namesto na morje odpeljala v višje predele, tudi na območje Julijskih Alp, kjer velja posebni naravovarstveni režim. Pri Javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) smo se pozanimali o kulturi pohodnikov in delu naravovarstvene nadzorne službe.

Planika - najstarejša zavarovana rastlina na ozemlju današnje Slovenije. Foto: Ana Kovač Ta je terensko organizirana in opravlja varstvo in nadzor v prostoru na območju celotnega parka. Delo naravovarstvenih nadzornikov, v Javnem zavodu TNP je zaposlenih 19 naravovarstvenih nadzornikov, med njimi ni ženske, temelji predvsem na nadzoru nad spoštovanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku ter drugih predpisov, ki veljajo za narodni park.

Naravovarstveni nadzorniki sodelujejo tudi s strokovnimi službami, pri zbiranju raznovrstnih analitičnih podatkov, pri preventivnem, vzgojnem delu, vodenju in ozaveščanju obiskovalcev ter pri vzpostavitvi in vzdrževanju parkovne informacijske infrastrukture. Večina od njih opravlja tudi lovsko-upravljavske naloge, pojasnjuje Tina Markun iz službe za stike z javnostmi pri TNP.

TNP Triglavski narodni park se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo in obsega 840 kvadratnih kilometrov. Foto: Ana Kovač Triglavski narodni park se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 840 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Najnižja točka TNP so Tolminska korita (180 metrov), najvišja pa Triglav (2.864). Podatki iz januarja 2018 pravijo, da je na območju TNP takrat živelo 2.337 prebivalcev.



Vir: uradna stran TNP

Kakšen je postopek, ko/če pri nadzoru opazite kršitev?

Naravovarstveni nadzorniki želijo z najmanjšimi ukrepi doseči, da kršitev sploh ne bi bilo. Obiskovalce opozarjajo na varstvene režime, v primeru ugotovljenih kršitev pa glede na posledice in ravnanja kršitelja med storitvijo prekrška in po njem izrečejo ustrezen ukrep.

Nekaj pravil, ki veljajo v Triglavskem narodnem parku Spoštujte življenjski prostor rastlin in živali. Foto: Ana Kovač

Svoje vozilo pustite na označenih parkiriščih. Na območju parka jih je dovolj.

Priporočamo, da hodite po označenih poteh. Ne povzročajte hrupa. Živali vam bodo hvaležne.

Spoštujte življenjski prostor rastlin in živali. Občudujte jih tako, da s svojo prisotnostjo ne boste motili njihovih zgodb, ki so prav tako edinstvene kot vaša.

Pse vodimo na vrvici.

Jasne noči, posute z zvezdami, doživljajte na klopeh planinskih koč, zavetišč in bivakov. Kampiranje in bivakiranje zunaj za to določenih mest ni dovoljeno.

Bodimo nemoteči obiskovalci, ki v prostor ničesar ne prinašamo in iz njega ničesar ne odnašamo. Ničesar, kar ni shranjeno v nas samih ali na spominski kartici. Vir: https://www.tnp.si/

Foto: STA Katere so najpogostejše kršitve?

V letošnjem letu (do 23. julija) je bilo ugotovljenih in izrečenih ukrepov za 114 kršitev. Najpogostejša kršitev je parkiranje motornega vozila, počitniške prikolice ali vozila, ki se uporablja za bivanje, zunaj za to določenih mest, druga najpogostejša kršitev pa je šotorjenje ali taborjenje zunaj za to določenih mest.

Letos so bile ugotovljene še kršitve pristajanja s padali zunaj za to določenih mest, vožnje z motornimi vozili ali s kolesi v naravnem okolju, športne aktivnosti na vodotokih in dve kršitvi glede nabiranja gob.

Opažamo tudi porast kršitev spuščanja psov s povodcev.

Najhujša kršitev?

Najhujša kršitev letos je bila vožnja z vodnim skuterjem na Bohinjskem jezeru.

Letošnja najhujša kršitev je bila vožnja z vodnim skuterjem po Bohinjskem jezeru. Foto: STA

Kakšne so kazni?

Naravovarstveni nadzorniki lahko po Zakonu o Triglavskem narodnem parku izrečejo globo v višini od 100 do tri tisoč evrov za fizično osebo.

Naravovarstveni nadzorniki sodelujejo tudi s pristojnimi inšpekcijskimi službami. Stvarno pristojnost za izvajanje določb Zakona o Triglavskem narodnem parku in odločanje o hujših prekrških imajo inšpekcijski organi, v njihovo delovno področje spada obravnavana zadeva in lahko izrekajo globe v višini od šest tisoč do 15 tisoč evrov za fizično osebo.

Kako pogosto pri izreku kazni uporabite družbena omrežja, ko na teh opazite kršitev in lahko kršitelj kazen prejme naknadno?

Naravovarstvena nadzorna služba v letošnjem letu še ni obravnavala kršitve, ki bi jo zaznali na družbenih omrežjih. Je bila pa v preteklosti že izdana odločba zaradi kršitve, ki smo jo opazili na ta način, vendar je za tako ugotovljene kršitve ves prekrškovni postopek nekoliko bolj zapleten.

Foto: Ana Kovač

Kdo so pogosteje kršitelji? Kako dobro tujci poznajo pravila TNP?

Pri kršitvah na področju parkiranja motornih vozil, ki se uporabljajo za bivanje ter za šotorjenje in taborjenje, opažamo več tujcev kot Slovencev.

Povsod po svetu v narodnih parkih veljajo določena pravila ravnanja in večina obiskovalcev se tega zaveda.

Kako se je skozi leta spremenil odnos pohodnikov do narave?

Pohodniki večinoma spoštujejo pravila obiskovanja narave. Težava je v množičnem obisku, kar vpliva na na primer večji promet, parkiranje na nedovoljenih mestih. V zadnjih letih narašča uporaba električnih koles.

Naravovarstveni nadzorniki tako že opažajo in pričakujejo postopno naraščanje kršitev (vožnja v naravnem okolju, vožnja po planinskih poteh, ki niso namenjene kolesarjenju). Opažamo tudi, da uporabniki električnih koles premalo storijo za svojo varnost in druge udeležence, saj vozijo prehitro glede na svoje znanje, povečan promet v obdobju turistične sezone in stanje cest. "Povsod po svetu v narodnih parkih veljajo določena pravila ravnanja in večina obiskovalcev se tega zaveda." Foto: Ana Kovač

Objave na družabnih omrežjih in spletu imajo lahko velik doseg in vpliv, zato smo v nekaterih primerih, ko bi objave lahko spodbudile nedovoljena ravnanja (na primer snemanje z droni v naravnem okolju, vožnja s kolesi zunaj za to določenih poti, šotorjenje zunaj za to določenih mest, izvajanje nedovoljenih športnih aktivnosti na visokogorskih jezerih …), avtorje, skupnosti na Instagramu in Facebooku ter turistične organizacije prijazno opozorili na neprimernost tovrstnih objav.

V večini primerov je bilo izkazano razumevanje, sporne objave so umaknili. Opažamo, da je zaradi aktivne vloge pri ozaveščanju in opozarjanju na družbenih omrežjih bistveno manj neprimernih objav.

Kakšen odnos imajo pohodniki do nadzornikov?

Naravovarstveni nadzorniki imajo v prostoru pomembno vlogo, saj so izjemni poznavalci območja in zato obiskovalcem večkrat tudi v pomoč z informacijami. Obiskovalci tudi vedo, da so nadzorniki tudi pooblaščene uradne osebe in da so potrebni, saj poleg nadzora opravljajo še druge naloge, kot je na primer informiranje različnih organov in obiskovalcev gleda stanja in razmer na območju parka. Obiskovalci tudi vse pogosteje sami obveščajo nadzornike, če se v prostoru dogajajo kršitve.

Najdejo se tudi taki, ki se ohladijo v triglavskih jezerih, čeprav je to prepovedano, pa tudi če na to neposredno ob jezeru ne opozarja tabla. Foto: Ana Kovač

Ste razmišljali, da bi ob nekaterih jezerih postavili več opozorilnih tabel, da je kopanje prepovedano?

Ob vstopu na območje Triglavskega narodnega parka so na izhodiščih informativne table, ki nakazujejo, da gre za zavarovano območje, kjer veljajo določena pravila ravnanja. V Javnem zavodu Triglavski narodni park se trudimo, da bi na pravila ravnanja opozarjali širše – z ozaveščanjem na terenu, z informacijami v informacijskih središčih, s publikacijami, prek spletnih orodij, pri dogodkih in delu z mladimi.

