Na vrh Triglava prinesel ponija

Fotografija nadobudnega planinca, ki se je na vrh našega očaka povzpel s ponijem, je kmalu zaokrožila po družbenih omrežjih, med drugim tudi v Facebook skupini Hribovc.si – Aktualne razmere, ki ima skoraj 70 tisoč članov. Prav pod objavo v omenjeni skupini se je vnela burna razprava, ali so takšne in drugačne vragolije, ko gre za vzpon na tako zahtevno goro, kot je Triglav, sploh primerne ali ne.

Nekateri so podvig ostro označili za neodgovoren in nor, spet drugim se je zdelo zabavno in so planinca, ki je k Aljaževemu stolpu prinesel kolo, celo poimenovali legenda.

"To se je dogajalo že več let nazaj, še pred FB, Triglav je bil vedno poleti živahen. Kdor hoče mir, naj gre drugam," se je glasil en komentar. Spet drugi pa: Če niso za sabo pustili smeti, ne vidim nič spornega, da bi s tem, da so s poniji šli na Triglav, onečastili gore in kaj jaz vem kaj vse še pišejo nekateri."

Pa vendar je glavnina tistih, ki so se oglasili pod objavljeno fotografijo, menila, da je takšno početje neprimerno in predvsem nevarno. S Kredarice ali Planike na Triglav je zelo zahtevna pot, ki je na nekaterih mestih ozka in prepadna, zato je potrebna še posebna previdnost. Sploh v poletnih dneh, ko je huda gneča in se je treba umikati drugim planincem, je lahko že nahrbtnik odveč, kaj šele kolo na hrbtu.

"Vsak ima svoje mnenje, ampak jaz mislim, da je gorništvo gorništvo, kolesarstvo kolesarstvo, ne vidim pa povezave poni pa Aljaž," je zapisal nekdo. "Hribi in gore so spoštovanja vredne, dolgo časa jih s spoštovanjem obiskujem, naj ostanejo to, kar so, na njih ne sodi nič, razen nahrbtnika. Moje mnenje, pa brez zamere," pa je modro zapisal drug član skupine in dobil mnogo všečkov podobno mislečih.