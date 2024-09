Letos poleti so markacisti obnovili tri priljubljene planinske poti, ki so bile v zadnjih letih poškodovane zaradi ujm – pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave, Koželjevo pot ob Kamniški Bistrici in pot na Malo Peco od jame Topla. Slednja je bila (pa tudi dom na Peci) nedavno zaradi vetroloma zaprta.

Pot s Kamniškega sedla Foto: Zavarovalnica Triglav V sklopu akcije Naj planinska pot so markacisti tri priljubljene poti obnovili s podporo Zavarovalnice Triglav. To so lanska naj planinska pot, pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave ter prvo- in drugouvrščeni v letošnjem izboru. To sta bili Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici in pot iz Tople na Malo Peco. Izbor Naj planinska pot je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in Planinsko zvezo Slovenije letos potekal že sedmič.

Lani so obnovo poti s Kamniškega sedla do Brane in Planjave onemogočale ujme, letos jim je delo uspelo dokončati. Planjava in Brana sta razgledna skalna vrhova Kamniško-Savinjskih Alp, ki ju povezuje planinska pot prek Kamniškega sedla, kjer Kamniška koča privablja številne planince. Stalno je odprta le še do konca septembra, potem pa ob vremensko ugodnih koncih tedna.

Čeprav je pot iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo tehnično nezahtevna, pa zahteva dobro fizično pripravljenost, nato sledi tehnično zahtevnejši del vzpona s sedla še uro na Brano in skoraj dve uri na Planjavo. Jesenski dnevi so kratki, zato se na pot odpravite pravočasno. Korenine so že prekrite z listjem, višje je bil tudi že sneg in zmrzal zato poskrbite za dobro obutev, ne pozabite tudi na topla oblačila, kapo in rokavice.

Pot s Kamniškega sedla Foto: Zavarovalnica Triglav

Koželjeva pot Foto: Zavarovalnica Triglav Slikovita Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici je priljubljena lahka planinska pot, primerna za vse starosti, ki vodi po desnem bregu Kamniške Bistrice v zatrep doline do samega izvira reke. Ime je dobila po Maksu Koželju, slikarju iz Kamnika. Pot, v ospredju katere so lepota soteske Predoselj, Mali izvir, jezero, izvir Kamniške Bistrice ter Kraljevi studenci med Jurjem in sotesko Predoselj, vas pripelje v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp.

Koželjeva pot Foto: Zavarovalnica Triglav Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici je bila zaradi lanskih avgustovskih poplav, podorov in podrtih mostov do letošnje obnove zaprta. Obnoviti je bilo treba skoraj celotno pot s krajšimi presledki, požagati in odstraniti podrto drevje, odstraniti nanose lesa in drugega nanesenega materiala, izdelati stopnice in bočne zaščite. Pot je prepredena s koreninami, zato zahteva dobro planinsko obutev.

Iz Tople na Peco Foto: Zavarovalnica Triglav Ker smo se lani spopadli z izjemnimi razmerami zaradi neurij in poplav, so se v Zavarovalnici Triglav odločili, da prispevajo za obnovo dveh in ne le ene poti. S podporo Planinskemu društvu Mežica so pomagali pri obnovi planinske poti od jame Topla do Male Pece, ki je v izboru Naj planinska pot 2024 osvojila drugo mesto. Tako so izkazali skrb za Koroško, ki so jo lanske poplave najbolj prizadele.

Dom na Peci je zaradi vetroloma zaprt. Foto: Zavarovalnica Triglav Planinska pot od jame Topla se najprej bolj ali manj drži rudarske ceste, nato preči travnik in pod strmimi skalami hudournik Zajčja peč. Višje lahko s poti zavijete do votline kralja Matjaža, izberete planinsko pot do Doma pod Peco ali pa se povzpnete na Malo Peco.

Planinska pot je urejena, zaradi obsežnega vetroloma, ki je pred dobrim tednom dni podrl žičnico in ohromil cesto za oskrbovanje, je trenutno zaprt dom na Peci, zato morate pred obiskom preveriti aktualne razmere, saj so bile še pred nekaj dnevi vse poti na Peco zaprte.

Poglejte, kako je videti pot na Peco iz Tople: