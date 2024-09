Planinsko društvo Slovenj Gradec, ki obeležuje 105. obletnico delovanja, je s pomočjo sredstev iz državnega razpisa in donatorjev zaključilo temeljito prenovo koče pod Kremžarjevim vrhom na Pohorju. Slovesnost ob prenovi koče, ki je priljubljena med Slovenjgradčani in širše, pripravljajo danes ob 10. uri.

Koča pod Kremžarjevim vrhom je postavljena na nadmorski višini 1102 metra. Je del slovenske planinske poti, predvsem pa je priljubljena pohodniška točka med prebivalci Mislinjske doline in tudi širše. Najkrajša pot do nje vodi iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, od koder je do koče uro in pol hoje, je za STA povedal predsednik Planinskega društva Slovenj Gradec Danilo Goljat.

Prenova koče se je začela v jeseni 2021, potem ko je bilo planinsko društvo uspešno na razpisu gospodarskega ministrstva. Naložba je bila ocenjena na 93.000 evrov z DDV, od tega je bilo za nekaj manj kot 61.000 evrov nepovratnih sredstev iz razpisa. Nekaj potrebnih sredstev je društvo zbralo pri donatorji, veliko dela pa so pri obnovi opravili tudi člani društva, ki so prav tako prispevali sredstva, je povedal predsednik slovenjgraškega planinskega društva.

Kočo so temeljito prenovili. Med drugim so vgradili toplotno črpalko za ogrevanje in sanitarno vodo, obnovili in zamenjali so radiatorsko ogrevanje v spalnicah in na hodnikih ter na streho namestili malo fotovoltaično elektrarno za samooskrbo.

V gostinskem delu koče so uredili prezračevalni sistem, v kleti pa izolacijo, hkrati so v vseh kletnih prostorih položili keramiko. Izvedli so tudi izolacijo mansarde in obnovili vse spalnice v koči. Na novo so pridobili tudi prostor za različne predstavitve. Vzpostavili so sistem za avtomatsko javljanje požara in vgradili čistilno napravo, kar je bil po navedbah predsednika društva kar velik zalogaj, saj so zaradi tega posegli v okolico koče, so pa ob tem pridobili tudi velik prostor pred kočo.

Z današnjim slovesnim odprtjem prenovljenih prostorov koče bodo obeležili tudi 90-letnico prve postavitve koče pod Kremžarjevim vrhom, je še dodal Goljat.

