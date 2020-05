Zlati slovenski reprezentant odhaja v Nemčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz kluba Rasta Vechta so sporočili, da so podpisali pogodbi z 25-letnim slovenskim reprezentantom Maticem Rebcem, ki je nazadnje igral za zagrebško Cibono, ter Poljakom Jaroslawom Zyskowskim, najkoristnejšim košarkarjem prve poljske lige.

Košarkarja sta pri novem delodajalcu, ki ima z novincema potrjenih deset igralcev in bi lahko sezono, če se bo ta sploh nadaljevala, odigral do konca, že opravila zdravniški pregled, skupaj s testiranjem na novi koronavirus. Tega bosta morala opraviti še enkrat, pred morebitnim začetkom zaključnega turnirja, ki naj bi ga od 6. do 28. junija gostil München.

Rasta Vechta je do prekinitve sezone v Nemčiji odigrala 21 tekem, zbrala 12 zmag in doživela devet porazov in v bundesligi zaseda šesto mesto.

Rebec je v 21 tekmah hrvaškega prvenstva za Cibono dosegal v povprečju 9,2 točke in 5,7 podaje, na 21 tekmah v ligi ABA pa 7,0 točk in 4,6 podaje.

Odločitev o nadaljevanju sezone nemški klubi pričakujejo v torek.

