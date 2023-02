Westbrook do konca sezone pri Clippers, kako je s poškodbo Antetokounmpa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Russell Westbrook naj bi do konca sezone igral za Los Angeles Clippers.

Russell Westbrook naj bi do konca sezone igral za Los Angeles Clippers. Foto: Guliverimage

Ameriški košarkarski zvezdnik Russell Westbrook bo po poročanju medijske hiše ESPN do konca sezone igral za Los Angeles Clippers. Isti ameriški medij je danes na spletni strani zapisal, da poškodba zapestja prvega zvezdnika Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa ne bo dlje časa oddaljila od igrišč.

Russell Westbrook se je po menjavi iz Los Angeles Lakers k Utah Jazz pogodil glede prekinitve pogodbe, po kateri bi moral v tej sezoni prejeti 47 milijonov dolarjev oz. okoli 44 milijonov evrov. Utah ga je v ponedeljek poslal na seznam igralcev, na katere ne računa, po 48 urah na tem seznamu pa bo lahko podpisal pogodbo z LA Clippers, poroča ESPN.

Štiriintridesetletni Westbrook je v tej sezoni kot rezervist za jezernike dosegal 15,9 točke, 6,2 skoka ter 7,5 podaje v slabih 29 minutah na parketu. V karieri je doslej nosil še drese Oklahome, Houstona in Washingtona.

Clippers trenutno v zahodni konferenci zasedajo četrto mesto z razmerjem zmag in porazov 33-28. Na vrhu so Denver Nuggets (41-18) z Vlatkom Čančarjem, Dallas Mavericks Luke Dončića pa so šesti (31-29).

Clippers bodo naslednjič na delu v noči na soboto, ko se bodo pomerili s tekmeci z zahoda Sacramento Kings (32-25).

Poškodba grškega košarkarja Giannisa Antetokounmpa ni težje narave. Foto: Reuters

Grški orjak ni huje poškodovan

ESPN danes poroča tudi, da se bo Antetokounmpo kmalu vrnil na igrišča po načetih vezeh v zapestju. Odlični grški košarkar je odigral le nekaj sekund na obračunu vseh zvezd, nato pa odhitel na zdravniški pregled, ki ni razkril večje škode.

V vrste Milwaukeeja (41-17), ki na vzhodu zaseda drugo mesto za Boston Celtics (42-17), se bo predvidoma vrnil, ko bo bolečina popustila, še piše ESPN.

Naslednji obračun rednega dela Milwaukee čaka v noči na soboto proti Miami Heat (32-27).

