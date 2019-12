Vroči Dončić na parket že ob 20. uri, Dallas gosti New Orleans

V ligi NBA bo sobotni večer postregel tudi s poslastico za slovenske ljubitelje košarke. Luka Dončić bo namreč danes s soigralci Dallasa stopil na parket že bo 20. uri po slovenskem času. Mavericks se bodo v domači dvorani pomerili z New Orleans Pelicans, ki v tej sezoni ne blestijo. Trenutno so na predzadnjem mestu zahodne konference, proti Dallasu pa so izgubili zadnjih sedem medsebojnih tekem. Ekipi sta se nazadnje pomerili v noči na sredo, ko je Dončić v zgolj 28 minutah prispeval 33 točk, postal junak tekme in za nameček zbral še rekordnih 18 skokov.