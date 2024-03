Velika sprememba v evropski košarki

Kot vse kaže, se bo v naslednjih dneh evroligaškemu tekmovanju priključila tudi ekipa iz Dubaja. Predstavniki klubov in vodstva lige se bodo danes in v sredo odločali o priključitvi novega kluba, po poročanju Eurohoops pa naj bi imel projekt zeleno luč večine.

Glede na večinsko podporo projekta in dejstvo, da izvršni direktor Evrolige Paulius Motiejunas in predsednik Dejan Bodiroga prav tako podpirata željo Dubaja, da bi bil del Evrolige, je uradna odločitev na tej točki očitno le še formalnost. Dubaj naj bi vodstvu evrolige za šest let nastopanja plačal kar 150 milijonov evrov, vsak od klubov, ki so ustanovni člani evrolige, pa naj bi v prihodnjih petih sezonah prejel milijon evrov.

Kot je poročal Eurohoops, imata le dva kluba nekaj ugovorov, eden zaradi nekaterih geopolitičnih pomislekov glede regije kluba in drugi zaradi drugačnega pogleda na projekt.

Ob tem naj bi moštvo iz Dubaja postopoma zakorakalo v ritem najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Dubaj bo vsaj naslednjo sezono najprej igral v EuroCupu. Novi klub v evropski druščini naj bi na ta način želel na igrišču dokazati, da sodi na najvišjo raven in dela trdne korake k zastavljenemu cilju. Ob tem pa naj bi danes postalo tudi bolj ali manj uradno, da se bo ekipa iz Dubaja v prihodnji sezoni pridružila tudi ligi ABA. V tem tekmovanju do 19 let je sicer že letos nastopala mladinska ekipa Dubaja.

