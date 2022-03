Velik zasuk pri Cedeviti Olimpiji

Zadnji v nizu so pred košarkarji Cedevite Olimpije pokleknili še zvezdniki Virtusa iz Bologne. Zmaji v EuroCupu po peti zaporedni zmagi zdaj domujejo v zgornjem delu lestvice skupine B in si bodo v zadnjih treh krogih poskušali izboriti dobro izhodišče za izločilne boje.

Še pred nekaj tedni je bil položaj Cedevite Olimpije v EuroCupu nezavidljiv. Govorilo se je o tem, ali bo Ljubljančanom uspelo preskočiti ligaški del in se uvrstiti med najboljših osem ekip v skupini B. Po petih zaporednih zmagah je zgodba povsem drugačna. Moštvo Jurice Golemca v tem evropskem klubskem tekmovanju vse od februarja še ni okusilo grenkobe poraza in zaseda četrto mesto. V dobrem mesecu je preobrnilo potek evropske sezone in se lahko zdaj celo spogleduje, da bi imelo v končnici prednost domačega terena.

Na poti je preskočilo tudi Budućnost in veliki Virtus iz Bologne, ki domujeta v zgornjem delu lestvice. Prestižna je bila zlasti sredina zmaga nad italijanskim moštvom, ki ima v tej sezoni namen osvojiti EuroCup. S čvrsto obrambo, ki je bila ključ do uspeha, so se lotili tekmeca. Napadalne kakovosti pri Cedeviti Olimpiji niso sporne, saj je orožij, s katerimi razpolaga Golemac, veliko.

Najboljša tekma

Sprva je ritem diktiral Jacob Pullen (20 točk), svoje so dodali kapetan Jaka Blažič (18), Edo Murić (14), Zoran Dragić in Yogi Ferrell (oba 11). A napad ni bil odločujoč. Zadržati napadalno usmerjeni Virtus v domači dvorani pri 74 točkah je velik podvig, saj zvezdniška ekipa v povprečju dosega 85 točk na obračun.

Jacob Pullen je bil vroč na začetku tekme, na koncu pa z 20 točkami najboljši strelec. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

"Čestitke fantom. Tekma je bila enkratna, verjetno smo odigrali najbolje v sezoni. V drugem polčasu je bila obramba odlična, garali smo drug za drugega. V napadu je žoga krožila, iskali smo najboljše rešitve. Ostati moramo skromni, gremo naprej. Ta zmaga nič ne pomeni. Imamo kakovost, a to smo vedeli," je bil zadovoljen Golemac.

"Rastemo iz tekme v tekmo"

"To je po imenih najmočnejša ekipa v EuroCupu. Ponosen sem na ekipo, ker smo od samega začetka igrali samozavestno in motivirano, z mislijo na to, da zmagamo. To je nagrada za nas po vseh težavah, ki smo jih imeli na začetku sezone. Rastemo iz tekme v tekmo. Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu," poudarja Blažič.

Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Ob odsotnosti Sergia Scariole je ekipo na tekmi s Cedevito Olimpijo vodil njegov pomočnik Andrea Diana, ki se je razgovoril: "Kot prvo, vse čestitke košarkarjem iz Ljubljane. Za njihovo igro. Zavedali smo se, da so pripotovali k nam v dobri formi. Zmagali so na zadnjih štirih tekmah in v povprečju dosegali 90 točk na tekmo. Tega smo se dobro zavedali, a smo kljub vsemu slabo odprli tekmo. V prvi četrtini smo preveč trpeli ob ritmu tekmeca. Priigral si je prednost in zatem smo bili preveč neučakani pri lovljenju zaostanka. Nismo odigrali tako, kot smo želeli. Po zaostanku smo bili preveč nervozni. Nismo izkoriščali svojih prednosti, da bi napadali po globini. Prehitro smo se odločali za mete. Nismo odigrali dobre tekme, zlasti ne v napadu. To je bil ključ današnje tekme. Skušali smo vključiti nove igralce, vendar potrebujemo čas, da se uigramo."

Cedevito Olimpijo čaka naslednji evropski test naslednjo sredo, ko bo v Stožicah gostovala ekipa Umar Reyer Venice, ki ima tekmo in zmago manj od slovenskega predstavnika. V tej sezoni sta se ekipi pomerili v Benetkah, kjer so bili gostitelji boljši s 77:70. Do konca rednega dela se bodo zmaji doma pomerili še z vodilno Valencio in gostovali pri zadnjem Promitheas Patrasu.