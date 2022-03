Cedevita Olimpija na kolena spravila tudi Virtus

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 15. krogu skupinskega dela EuroCupa na zahtevnem gostovanju pri Virtus Segafredo vknjižili pomembno zmago (86:74) in s petim zaporednim uspehom v evropskem pokalu naredili še korak v smeri končnice.

Ljubljansko moštvo je na gostovanju pri Virtusu, ki se je po izločitvi ruskih klubov iz evropskega pokala okrepil z Danielom Hackettom in Tornikeom Shengelio, zmagoviti niz v tem tekmovanju podaljšalo na število pet, sicer pa je bila to 13. zaporedna zmaga Cedevite Olimpije v vseh tekmovanjih.

Zadnji poraz v evropskem pokalu so Ljubljančani doživeli 26. januarja, ko so gostovali pri JL Bourgu, zatem pa so premagali Bursaspor, Ulm, Budućnost, Promitheas in zdaj še Virtus.

Lov na peto zaporedno zmago v evropskem pokalu v Bologni so odprli odlično, gostiteljem so v prvi četrtini nasuli 31 točk, z 11 točkami se je v tem delu izkazal nezgrešljivi Jacob Pullen. Tudi začetek druge četrtine je bilo za goste dobro, Pullen je bil po četrti trojki že pri 16 točkah. Ko je Yogi Ferrel v 15. minuti zadel še svojo drugo trojko, so Ljubljančani povedli že za 15 (44:29). Domači so v nadaljevanju stopili prednost varovancev Jurice Golemaca, ki so ob polčasu vodili z 51:44.

Drugi polčas so bolje odprli Italijani, se približali na pet, a Cedevita Olimpija je hitro spet pobegnila, Edo Murić jo je z novo trojko odpeljal na +11 (59:48). Ljubljančani so z dvoštevilčno prednostjo vstopili tudi v zadnjo četrtino (58:68) in po novih dveh trojkah, za kateri je poskrbel kapetan Jaka Blažič, zvišali na +15 (79:64). Prednost ljubljanskega moštva v nadaljevanju ni bila več ogrožena, na koncu so se veselili zmage s 86:74, s katero so naredili pomemben korak h končnici.

Največ točk, 20, je dosegel Pullen, Blažič jih je dodal 18, Murič 14, Ferrell 11, pri poražencih pa je bil prvi strelec Shengelia s 14 točkami.