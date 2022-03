Olimpija nadaljuje zgoščen ritem, Golemac: Naši tekmeci radi igrajo šah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo že danes nadaljevali zgoščen ritem tekem. Ob 20.45 bodo na zaostali tekmi devetega kroga EuroCupa gostili grški Promitheas in poskušali doseči enajsto zaporedno zmago.

Cedevita Olimpija se bo danes na zaostalem obračunu devetega kroga skupinskega dela EuroCupa v domači Areni Stožice pomerila s Promitheasom iz Patrasa. Ekipi sta stari znanki iz sezone 2020/21, v kateri sta se pomerili v skupinskem delu, obe zmagi pa so dosegli ljubljanski košarkarji.

Ljubljanski klub je v torek na dvoboju 14. kroga EuroCupa zanesljivo, z 92:78, premagal podgoriško Budućnost. Motivirani zmaji so bili vseskozi boljša ekipa na stoženskem parketu, kljub temnim minutam v tretji četrtini, ko so se gostje približali na vsega osem točk zaostanka, pa četa glavnega trenerja Jurice Golemca ni izgubila fokusa in se na koncu veselila enajstega zaporednega uspeha.

"Pred nami je energetsko gledano težka tekma," pravi Jurica Golemac. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pred nami je energetsko gledano težka tekma. Promitheas je zelo dobra ekipa, ki je odlično vodena, že vrsto let jo vodi izkušen trener, ki svojo ekipo vedno zelo dobro pripravi. Moštvo Promitheasa je izkušeno, igra zelo napadalno. Znova je treba poudariti našo igro v obrambi. Pri skoku za odbito žogo moramo zapirati tekmece in biti boljši kot na torkovi tekmi z Budućnostjo. Promitheasu moramo poskusiti vsiliti svoj ritem igre, da igramo hitro in z veliko intenzitete, saj naši tekmeci radi igrajo šah, zato ne smemo priti v njihov ritem," je pred tekmo dejal Golemac.

Tako kot Cedevita Olimpija je tudi Promitheas na parket nazadnje stopil v torek in na domačem parketu z 79:68 premagal Ratiopharm Ulm. Za grški kolektiv je bila to četrta zmaga na 13 tekmah v tej sezoni, trenutno pa zaseda zadnje mesto v skupini B. Na zadnjih šestih tekmah v evropskem pokalu je Promithas dosegel dve zmagi.