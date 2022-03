Evropski obraz Cedevite Olimpije, Omić navdušil navijače

Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek v Stožicah proti Budućnosti prikazali pravi evropski obraz. Na krilih Jake Blažiča in Alena Omića, ki je navduševal publiko, so prišli do pomembne zmage v EuroCupu. A časa za počitek ne bo. Čez dva dni že čaka nov obračun s Promitheasom, ki je bil v torek prav tako uspešen. Obračun, ki bo v boju za napredovanje za končnico izjemno pomemben.

Za Cedevito Olimpijo je imel dvoboj 13. kroga EuroCupa proti Budućnosti poseben predznak. Črnogorci so v Ljubljano prispeli s popotnico osmih zmag in so z eno nogo praktično že napredovali v izločilne boje.

V drugačnem položaju je slovenski predstavnik, ki je v bolj kalnih vodah. Ljubljančani morajo biti po koncu rednega dela na enem izmed prvih osmih mest, kajti zadnji ekipi v skupini se namreč poslovita od nadaljnjega tekmovanja. S sedmega mesta in zmago več od turškega Bursasporja in Promitheasa so se podali v lov za zakladom, ki pomeni napredovanje med najboljših 16 ekip drugega najbolj kakovostnega klubskega tekmovanja v Evropi.

Težave le s skokom v obrambi, sicer kazali pravi obraz

In kakovostno zasedbo ima tudi Budućnost. Pod vodstvom nekdanjega trenerja Olimpije Aleksandra Džikića so na vseh treh obračunih te sezone preskočili zeleno-bele. Najhujši poraz so jim zadali prav na prvi tekmi v EuroCupu, ko so zmagali s kar 31 točkami razlike.

Jaka Blažič je bil s 23 točkami najboljši strelec. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če je bil takratni dvoboj enostranska ulica, so v torek izbranci Jurice Golemca pokazali zrel obraz. Do prvega vodstva so morali čakati, ko je Zoran Dragić zadel za 14:13. V uvodni četrtini si nobena od ekip ni priborila večjega naskoka. Gostje so vodili največ za pet (11:6), domači pri 17:13, ko je bil uspešen Jaka Blažič.

Največ preglavic so imeli gostitelji pri skoku v obrambi, saj so Črnogorci do polčasa pobrali kar enajst odbitih žog v napadu. Jasno to pomeni enajst dodatnih napadov. A so kljub slabšemu zapiranju Ljubljančani pokazali odlično obrambo, zaradi katere je imel tekmec obilico nevšečnosti.

Sprva je v drugi četrtini za točke skrbel Marko Radovanović, nakar je vez med ekipama s trojko pretrgal Edo Murić. Trojke so dobesedno letele v Stožicah. Yogi Ferrell in Blažič – s 23 točkami najboljši strelec - sta bila osrednji violini in jih do polčasa zadela pet.

Pobegnili celo na +22

Odlično predstavo je kazal tudi Alen Omić, ki je bil v prvih dvajsetih minutah nezgrešljiv. Če sta branilca dosegla vsak po enajst točk, jih je imel nesojeni slovenski reprezentančni center deset, statistični indeks pa pri 18. Prav Omić je imel zadnjo besedo prvega polčasa, ko je izkoristil lepo podajo Ferrella in z zvokom sirene zadel za 48.35.

Na pravo eksplozijo navdušenja je bilo treba počakati 15 minut, kolikor traja odmor med polčasoma. Blažič in Zoran Dragić sta se razletela po parketu in popeljala Olimpijo do kar 22 točk naskoka (59:37). Košarkarji so bili v transu.

Zoran Dragić je vnesel prepotrebno energijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Res, da so jih trojke pripeljale do visoke prednost, a so v nadaljevanju preveč vztrajali pri njih, namesto da bi v ogenj pod obročem raje poslali razpoložena Omića. Gostje so se na hitro približali na -14 (45:59). In v minuti odmora je prav to Golemac očitno zaukazal košarkarjem, saj je Omić že v naslednjem napadu odigral s hrbtom proti obroču in prekinil črne trenutke. Ko je odšel na zaslužen počitek, je od navijačev prejel najlepše možno darilo. Vzklikali so njegovo ime in mu ploskali ob odhodu na klop.

Olimpijina igra je povsem popustila. V napadu ni bilo prave rešitve, kar sta Justin Cobbs in nekdanji zmajček Kendrick Perry znala izkoristiti in približala Budućnost na vsega osem točk zaostanka (58:66).

Cedevita Olimpija : Budućnost 92:78 (24:23, 48:35, 71:58) Dvorana Stožice, gledalcev 2500, sodniki: Rossi (Italija), Clivaz (Švica), Boubert (Francija).

Cedevita Olimpija: Pullen 10 (1:2), Ferrell 18 (2:2), Murić 3, Auguste 2 (2:2), Blažič 23 (3:3), Omić 19 (2:2), Dragić 11 (3:5), Radovanović 6 (2:2).

Budućnost: Cobbs 21 (7:7), Micov 3, Seeley 8, Z. Nikolić 9 (3:6), Jagodić-Kuridža 2 (2:2), Popović 12 (4:4), Reed 12 (2:2), Perry 11.

Prosti meti: Cedevita Olimpija 15:18, Budućnost 18:21.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 11:34 (Ferrell 4, Blažič 4, Pullen, Murić, Omić), Budućnost 6:26 (Perry 3, Cobbs 2, Micov).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 21, Budućnost 22.

Odmevalo MVP, MVP, ko se je Omić usedel na klop

Dragić je s svojim vložkom spet vnesel prepotrebno energijo v vrste njegove ekipe in jo ob koncu tretje četrtine z zadetima prostima metoma za 71:58 popeljal v bolj mirne vode. Trdoživi gostje se niso in niso hoteli predati in so nekajkrat v zadnji četrtini zapretili in se pet minut pred koncem približali na deset točk zaostanka (71:81).

Dokončno pa je usodo moštva iz Podgorice zapečatil vroči Omić. In to s trojko s korakom nazaj. Skoraj tako, kot vidimo početi Luko Dončića v ligi NBA. Z 19 točkami in 8 skoki, kar je skupaj znašalo za statistični indeks 29, se je usedel na klop, ko je Olimpija vodila z 90:76. MVP, MPV, je odmevalo v Stožicah.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Cedevita Olimpija je tako v boju za napredovanje v drugi del EuroCupa naredila odločen korak, vse skupaj pa bodo imeli košarkarji priložnost potrditi v četrtek v vnovični tekmi proti najslabši ekipi skupine B. V Ljubljano namreč prihaja grški Promitheas, ki je v torek doma preskočil Ulm Jake Lakoviča.

"Dobro smo začeli. Fokusirani smo bili v obrambi, v napadu sledili načrtu, ki smo si ga zastavili pred tekmo. Dobro smo kontrolirali. Če bi moral izpostaviti kakšno slabo stvar, so to oscilacije. Lahko bi šli na 30 točk razlike. Ritem smo imeli, morda se preveč sprostili. Na tem moramo delati. Zadovoljen sem s pripravo igralcev," je po tekmi povedal najboljši strelec tekme Blažič.

"Čestitke domači ekipi. Tokrat je igrala bolje, zlasti v drugi četrtini. Grešili smo odprte mete. Razlika se je naredila. V drugem polčasu smo bili približno enaki. Je, kar je. Olimpija je res dobra ekipa. Tečejo, mečejo, visoki košarkarji so dobri. Težko je premagati isto ekipo četrtič zapored," pa je po porazu povedal Džikić.