V ZDA odjeknilo: MVP Leonard se seli

Kawhi Leonard se je odločil. Njegova naslednja postojanka so LA Clippers.

Šampionska zasedba Toronto Raptors, ki je letos v finalu lige NBA na kolena spravila Golden State Warriors, je izgubila osrednjega moža. Kawhi Leonard je popeljal kanadsko moštvo do zgodovinskega naslova prvaka, zdaj pa se je odločil za selitev.

Veliko se je govorilo o tem, katera bo njegova naslednja destinacija. Na koncu se je odločil za Los Angeles Clippers, ob tem pa se izpogajal, da v Kalifornijo pripeljejo tudi Paula Georgea. V zameno bodo Clippersi Oklahomi dali možnost izbire na prihajajočih naborih lige NBA, prav tako so v paketu dobili Italijana Danila Gallinarija in Shaia Gilgeousa-Alexandra.

Leonard bo tako skušal s tretjim klubom naskakovati vrh lige NBA. To mu je uspelo že s San Antoniom, tudi takrat pa je bil MVP finalne serije. V letošnji končnici je njegovo povprečje znašalo 30,5 točke in 9,1 skoka na tekmo, na šestih finalnih tekmah proti Golden Statu pa 28,5 točke in 9,8 skoka na tekmo.

A to ni edina sprememba pri prvakih iz Toronta. Prav tako jih zapušča Danny Green. Stari znanec ljubljanske Olimpije se je odločil za odhod k Los Angeles Lakers, kjer bo imel družbo dveh velikanov LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa.

Američana so si v svojih vrstah sicer želeli tudi pri Dallasu Luke Dončića, a se je odločil za Kalifornijo.