V Stožicah so hitro našli rešitev

Petek naj bi postregel z odgovorom na vprašanje, ali se bo čez dober teden vendarle začela nova sezona v ligi ABA. Klubi jadranske lige so namreč več tednov talci spora med Partizanom in Crveno zvezdo. Na razplet balkanskega klobčiča čakajo tudi pri Krki, Primorski in Cedeviti Olimpiji. Pri slednji imajo v zadnjem obdobju tudi veliko zdravstvenih težav, zaradi katerih so odpovedali nedavno načrtovano prijateljsko tekmo s Partizanom.

A če se bosta organizatorja igre Kendrick Perry in Roko Leni Ukić, ki imata težave s kolenom oziroma mezincem desne dlani in sta vadila po prilagojenem programu, lahko kmalu vrnila v pogon, pa bo po zlomu mečnice vsaj pol leta odsoten Mangok Mathiang. Zato ne čudi, da so v Stožicah na pragu sezone naznanili novo okrepitev. Dres Cedevite Olimpije bo po novem nosil tudi 30-letni Jarrod Michael Jones.

Krilni center je še lani v dresu Darušafake gostoval v "zmajevem" gnezdu, pred tem pa so bili njegovi delodajalci tudi Kiev, Alba Fehervar, Atomerömü SE, Vichy, Szolnoki Olaj, Victoria Libertas Pesaro, Pınar Karşıyaka in AS Monaco. "Ob ožji ponudbi na trgu smo opravili analize in za Jarroda dobili veliko pohval. Gre za košarkarja, ki lahko igra na položajih štiri in pet. Zadeti zna tudi z razdalje, zato bomo morali nekoliko prilagoditi našo igro," je novinca v ekipi pozdravil trener Golemac.

Jurij Macura bo v sezono vstopil kot član Primorske. Foto: ABA liga