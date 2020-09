Cedevita Olimpija pripeljala najstnika

Luka Ščuka je vso svojo kariero preživel v Novi Gorici, kjer je nastopal za vse mlajše selekcije novogoriškega kluba. Zdaj bo Ščuka dobil priložnost, da se v dresu Cedevite Olimpije predstavi tudi na velikem odru. V tem tednu se je Luka že pridružil treningom članskega moštva pod taktirko glavnega trenerja Jurice Golemca.

208 centimetrov visoki košarkar je zadnji dve sezoni nastopal tudi v dresu članskega moštva Gorice in v sezoni 2019/20 v 3. SKL v povprečju dosegal 15,8 točke na tekmo, zaigral pa je na 15 obračunih. V Pokalu Spar je na parket stopil na šestih tekmah in dosegal 12 točk na tekmo. V članski košarki se je Ščuka preizkušal predvsem na igralnem položaju krila, rad pa ima tudi žogo v svojih rokah in se preizkuša na položaju organizatorja igre.

Leta 2018 je Ščuka v dresu slovenske reprezentance zaigral na evropskem prvenstvu do 16. leta v Novem Sadu ter dosegal 3,9 točke in 2,9 skoka na tekmo. V letu 2019 je zaigral tudi na evropskem prvenstvu do 18. leta ter dosegal 0,3 točke in 0,5 skoka na tekmo, so zapisali na uradni spletni strani kluba.

Preberite še: