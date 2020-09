Olimpija vrnila v Stožice pokal, ki dve leti ni bil v njeni lasti

Še devetič je Olimpija, tokrat pod imenom Cedevita Olimpija, prišla do superpokalne lovorike. Pod taktirko Jurice Golemca so Ljubljančani z 78:67 premagali večnega tekmeca Krko, ki je zaigral v okrnjeni zasedbi.

Na današnji dan pred natanko tremi leti je slovenska košarkarska reprezentanca v Istanbulu osvojila zgodovinsko zlato medaljo in kaj lepšega je bilo novo sezono v slovenskem klubskem košarkarskem prostoru odpreti z bojem za superpokalno lovoriko.

Spomnimo, da je bila pretekla zaradi pandemije koronavirusa predčasno končana, zato državnega prvaka nismo dobili. To še naprej ostajajo v taboru Koper Primorske, ki so prav tako aktualni pokalni prvaki.

Primorci prepustili prostor

A Primorcev ni bilo tokrat v boju za superpokalno lovoriko, saj so se zaradi finančnih težav, ki so jih imeli, odpovedali nastopu. A medtem prihajajo iz Kopra spodbudnejše novice, saj obstoj kluba naj ne bi bil več ogrožen.

V drugem polčasu se je z 19 točkami razigral izkušeni Rok Stipčević. Foto: Urban Meglič/Sportida

Tako je prostor za prvo nagrado nove sezone pripadel košarkarjem Krke in Cedevite Olimpije, ki sta tudi najuspešnejša kluba v slovenskem prostoru. Oboji so poleti prevetrili moštvo, vloga favoritov pa je pred obračunom pripadla ljubljanski zasedbi.

Kot smo bili pri Jurici Golemcu v preteklosti vajeni, ko je še vodil prav Primorsko, je bil s svojimi izbranci nepopustljiv do tekmecev. Zdaj, ko je pomagal sestaviti Olimpijino zasedbo, je vse skupaj naselil še v ljubljansko moštvo.

Olimpija zapravila ogromno prednost

Olimpija je po izenačenju pri 15:15 potegnila voz in do konca prve četrtine, ki jo je z zvokom sirene s trojko zaokrožil zlati slovenski reprezentant Jaka Blažič (iz istanbulske zasedbe sta bila na parketu dvorane Planina v Kranju še Edo Murić in Žiga Dimec), pobegnila na sedem točk naskoka.

Kendirck Perry je bil MVP superpokalnega obračuna - dosegel je 20 točk, 7 skokov in 5 asistenc. Foto: Urban Meglič/Sportida

Prednost je začela skokovito naraščati v nadaljevanju tekme, ko so zeleno-oranžni vodili že z 41:25, a se je košarkarjem Vladimirja Anzulovića do konca prvega polčasa sprva uspelo približati na znosnejših -11 (30:41). Največ preglavic so imeli ob pokrivanju Blažiča in Kendricka Perryja, ki se je izkazal za pravo okrepitev. Skupaj sta dosegla več kot polovico točk svojega moštva – prvi je dosegel 12, drugi 10 točk.

Razigral se je Stipčević, Perry vrnil udarec

Zato pa so Dolenci, ki so igrali oslabljeni (Rod Camphor, Jure Škifić in Milan Milovanović), bistveno bolj agresivno zaigrali po premoru in se tako po delnem izidu 16:2 približali na pičli dve točki zaostanka (41:43). Razigral se je Rok Stipčević, ki je v drugem delu dosegel vseh svojih 19 točk.

A so imeli pri Olimpiji prav tako razpoložena košarkarja v Perryju, ki je z 20 točkami, 7 skoki in 5 asistencami postal MVP, in Blažiču (18). Prav Blažič je na koncu z novo trojko zapečatil usodo Krke in postavil končni izid 78:67, Olimpija pa je tako prišla do devete superpokalne lovorike.

Jaka Blažič je kot kapetan moštva dvignil pokal visoko v zrak. Foto: Urban Meglič/Sportida

"Čestitke fantom za izjemno borbo. Bili smo preveč impresionirani z Olimpijo v prvem polčasu, a so nam tudi manjkali trije igralci prve peterke (Camphor, Škifić in Milovanović). Upam, da bomo, ko bodo zdravi, prikazali še boljše predstave," je po tekmi dejal Anzulović.

Trener zmagovalne ekipe Golemac pa je ob uspehu povedal sledeče: "Čestitke fantom za zasluženo zmago. Naslov je naslov. Naša igra ni bila nič posebnega, ampak to je bilo za pričakovati, po tem, kar se je zgodilo v sredo. Fantje so našli način, da pridejo do zmage. Krka ni imela kaj za izgubiti, Novomeščani so igrali specifično košarko, z nizko postavo. Zaslužena zmaga, vrnili smo Superpokal v Stožice, zdaj pa gremo k novim izzivom."

Krka : Cedevita Olimpija 67:78 (15:22, 30:41, 52:58)

Dvorana Planina, gledalcev 100, sodniki: Nedović, Zupančič, Pipan.



Krka: Stipčević 19 (5:5), Vrabac 11 (4:5), Barič 5 (1:2), Kosi 5 (3:4), Škedelj 4 (2:4), Lapornik 11, Vučetić 12.



Cedevita Olimpija: Perry 20 (7:9), Hopkins 6 (0:1), Murić 9 (2:2), Ukić 2 (2:2), Blažič 18 (6:10), Brown 12 (2:2), Hodžić 6 (4:4), Dimec 1 (1:2), Marinković 4.



Prosti meti: Krka 15:20, Cedevita Olimpija 24:33.* Met za tri točke: Krka 10:35 (Stipčević 4, Lapornik 3, Vučetić 2, Vrabac), Cedevita Olimpija 6:24 (Brown 2, Blažič 2, Perry, Murić).



Osebne napake: Krka 31, Cedevita Olimpija 22.

Pet osebnih: Kosi (35.).



STA