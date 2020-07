NBA je nazaj: Dragić na prvi pripravljalni tekmi do zmage #video

V ligi NBA nestrpno odštevajo dneve do začetka nadaljevanja sezone ... Do 30. julija, ko bo šlo zares, bodo izpeljali serijo pripravljalnih tekem. Sinoči se je v zabavišnem parku v Orlandu na Floridi odvil prvi paket štirih tekem, tudi s slovenskim pridihom. Goran Dragić je z ekipo Miami Heat s 104:98 ugnal Sacramento Kings, Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem, ki je tekmo spremljal s klopi, pa so bili z 89:82 boljši od Čarovnikov iz Washingtona.

Goran Dragić, ki je tekmo začel v prvi peterki, je na parketu preživel dobrih 11 minut, v tem času pa k zmagi Miamija (104:98 je bil boljši od Sacramenta) prispeval 11 točk, dva skoka in asistenco.

Največ igralnega časa je dobil Tyler Herro (dobrih 26 minut), ki je dosegel 15 točk, najbolj natančen pa je bil Duncan Robinson z 18 točkami. Pri nasprotnikih je z 19 točkami in 5 skoki izstopal Buddy Hield.

Vsako moštvo bo pred zadnjimi osmimi tekmami rednega dela opravilo tri pripravljalne obračune. Na prvem bo dolžina igralnega časa spremenjena, saj bodo četrtine iz tradicionalnih 12 NBA-minut skrajšanje na deset (evropskih) minut.

Tekmo med Orlandom in LA Clippers so dobili gostje, če lahko tako rečemo, glede na to, da se bodo vse tekme v nadaljevanju szeone odvijale v Orlandu, z rezultatom 99:90. Največ točk na tekmi, 22, je dosegel Lou Williams iz poraženega moštva.

New Orleans Pelicans so z imenitnim Brandonom Ingramom (11 točk v 12 minutah) z 99:68 ponižali Brooklyn Nets, Denver Nuggets pa so z 89:82 premagali Washington. Bol Bol je dosegel 16 toč, 10 skokov in prispeval šest blokad, Nikola Jokić, ki je pred kratkim prebolel novi koronavirus, pa je v zmagovalno statistiko Denverja prispeval 16 točk.