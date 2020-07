Dončić za ogrevanje, nato pohod na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deset dni pred nadaljevanjem lige NBA v posebnem "balonu" v Orlandu so številne oči uprte v LeBrona Jamesa, ki želi po Miamiju in Clevelandu do naslova prvaka popeljati še LA Lakers. To bi bil ultimativni poklon Kobeju Bryantu.

Pred dnevi so agencije poročale o tem, da je bila na posebni dražbi zbirateljska kartica LeBrona Jamesa iz njegove sezone novinca prodana za neverjetnih 1,8 milijona ameriških dolarjev. To je rekordni znesek za tovrstne kartice.

Trener LA Lakers Frank Vogel je ob tem sedmi sili hitel pojasnjevati, da bi moral prav James prejeti priznanje za najkoristnejšega košarkarja lige NBA, saj nihče v konkurenci, niti Giannis Antetokounmpo, sicer najbolj realen kandidat za MVP kipec, ne vpliva na ekipo in igro tako izrazito kot prav 35-letni zvezdnik iz Akrona.

James je medtem z mislimi povsem pri novi izzivih. Že v noči na petek se bo s soigralci v pripravljalni tekmi udaril z Dallasom, kjer bo dokazovanja željan nedvomno tudi Luka Dončić. To bo tekma za ogrevanje, priložnost za vnovičen zagon delovnih motorjev. Že en teden pozneje pa jih v uradni prvi pokoronski tekmi čaka mestni tekmec LA Clippers.

"Želim se dokazovati. Kot posameznik in član ekipe. Smo najboljša ekipa zahodne konference. Pred časom so se širile razprave o tem, česa vsega je LeBron sposoben v vzhodni konferenci. Kaj lahko stori na zahodu? Vse to sem slišal. Zato sem se dobro počutil, ko smo igrali, kot smo tako dobro," pravi prvi zvezdnik lige LeBron James.

Sedmi sili je po enem od treningov v Orlandu pripovedoval o tem, da pri LA Lakers še vedno delajo s stalno mislijo na pokojnega Kobeja Bryanta. Razgovoril se je tudi o nedavni smrti dolgoletnega kongresnika in znanega borca za pravice temnopoltih Johna Lewisa, pa o tem, da je v času najstrožje karantene pogrešal predvsem mamo, s katero ni bil v stiku več mesecev.

"Leta 2020 ni nič običajno. Nič normalno. Ne vem, ali še kdaj bo, kot je bilo. A o normalnost v tem letu ne moremo govoriti," razmišlja prvi zvezdnik lige, ki pa vendarle ne skriva, v kakšni smeri bi rad videl nadaljevanje leta. Sezono bi rad zaključil še s šestim šampionskim prstanom. Dveh se je veselil z Miamijem, enega s Clevelandom.

James v nobenem od navedenih primerov ni bil le spremljevalni član "orkestra", temveč gonilna sila. V vseh omenjenih primerih je bil MVP finala. Ob tem je še petkrat igral v finalu. Lani, prvič v dresu LA Lakers, je bil daleč od končnice, še dlje od finala. Toda po igralskih prevetritvah in gradnji šampionske miselnosti so Jezerniki v sezoni 2019/20 najbolj vroča ekipa zahodne konference.

S povprečjem 25,7 točke, 7,9 skoka in 10,6 asistence LeBron moštvu daje prepotrebno čvrstost. Je nesporni vodja, Anthony Davis pa pravi partner v izjemnem tandemu. V večjem delu sezone so jima uspešno sledili še Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green … Analitiki ob tem opozarjajo, da utegne večmesečni premor dodobra premešati karte. A v vseh napovedih spadajo prav Los Angeles Lakers med najbolj vroče favorite za naslov prvaka. Le predstavljamo si lahko, kako čustven šampionski prstan bi bil to za večkratne prvake v letu, ko je umrl Kobe Bryant.