Grku se smeji, boj za nagrade končan, nov zvezdniški odhod iz Orlanda

Vodstvo lige NBA je včeraj sporočilo, da je tekmovanje za posamične nagrade v ligi že končano. Vodstvo lige je ekipam v petek sporočilo, da nobena od tekem v Orlandu ne bo upoštevana pri podelitvi individualnih nagrad in ​​da bo glasovanje za te časti (MVP sezone, novinec leta, obrambni igralec leta …) končano pred ponovnim zagonom sezone 30. julija v Walt Disney Worldu.

"Odločitev za izključitev tekem v Orlandu iz glasovanja zagotavlja pravičen postopek, v katerem bodo imeli igralci in trenerji iz vseh 30 ekip enako priložnost, saj bo v Orlandu nastopilo le 22 izmed 30 ekip NBA," je NBA zapisal v dopisu, ki ga je ekipam poslal v petek.

Odločitev lige, ki ni bila nepričakovana, pomeni, da bo verjetno nagrado za MVP sezone še drugič zapored osvojil košarkar Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo je v prejšnji sezoni osvojil prvo nagrado MVP, v povprečju pa je dosegal 27,7 točke in 12,5 skoka na tekmo. V tej sezoni je pričakovano, da bo Grk s povprečjem 29,6 točke in 13,7 skoka za Buckse, ki so bili najboljša ekipa rednega dela, znova prejel priznanje za najkoristnejšega posameznika.

Giannis Antetokounmpo bo najverjetneje še drugič zapored postal MVP rednega dela sezone. Foto: Reuters

Odločitev NBA pomeni tudi, da bo Zion Williamson iz New Orleansa, ki je v tej sezoni igral na samo 19 tekmah, ostal brez nagrade za novinca leta. Prvi izbor na lanskem naboru je sicer zaradi osebnih razlogov zapustil "košarkarski mehurček" v Orlandu, razlog za njegov odhod pa je bolezen v družini.

Večina individualnih nagrad je v ligi NBA podeljena glede na statistične dosežke. Tako je v vodstvu po številu doseženih točk v sezoni dosegel član Houstona James Harden, ki se mu obeta še tretji pokal v nizu. Dosegel je 2096 točk. Če bo petintridesetletni LeBron James dobil naslov za najboljšega podajalca, bo postal drugi najstarejši s to lovoriko NBA za Stevom Nashom, ki je imel ob zadnjem prejemu pokala 37 let.

Nov zvezdniški odhod

Orlando je medtem zaradi družinskih zadev zapustil nosilec igre košarkarske ekipe Los Angeles Clippers Montrezl Harrell, je poročal časnik Los Angeles Times. Harrell je eden najpomembnejših igralcev zasedbe iz mesta angelov in tretji najbolj učinkovit rezervni igralec v tej sezoni. Do marčevske prekinitve po izbruhu pandemije novega koronavirusa je v povprečju dosegal 18,4 točke na tekmo.

Šestindvajsetletni in 201 centimetra visoki igralec se bo svojim soigralcem na Floridi lahko znova pridružil po dvodnevni obvezni karanteni, a le pod pogojem, da bo v času svoje odsotnosti vsak dan opravil test na novi koronavirus. V nasprotnem primeru ga čaka obvezna sedemdnevna karantena.

V zabaviščnem parku Walt Disney v Orlandu bo 22 klubov prekinjeno sezono nadaljevalo 30. julija. Najprej bodo na sporedu tekme rednega dela, klasična končnica pa bo na sporedu od 17. avgusta do najpozneje 13. oktobra. V Orlandu bodo nastopili trije slovenski košarkarji: Luka Dončić igra za Dallas, Goran Dragić za Miami, Vlatko Čančar pa za Denver.

