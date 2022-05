V Mariboru v sredo zbor slovenskih košarkaric

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mariboru se bo v sredo zbrala slovenska ženska članska košarkarska reprezentanca ter z novim selektorjem in strokovnim štabom opravila 18 dni priprav ter s tem naredila nov korak k uigravanju ekipe za domače evropsko prvenstvo prihodnje leto.

Slovenske reprezentantke se bodo večino časa pripravljale v Mariboru, kjer bodo po tednu dni treningov gostile tudi mednarodni prijateljski turnir. V Športni dvorani Lukna se bodo v četrtek, 9. junija, ob 19. uri pomerile z Grčijo ter v soboto, 11. junija, ob 20. uri še s Hrvaško.

Vstopnice za mariborski turnir so že v prodaji na prodajnih mestih Eventima in Petrola. Cena vstopnice za posamezno tekmo je pet evrov, paket vstopnic za obe tekmi pa bo naprodaj za osem evrov. Otroci do dopolnjenega šestega leta imajo prost vstop.

Slovenke bodo treninge nato nadaljevale v Kranjski Gori in se za konec priprav odpravile še v Italijo, kjer jih 17. in 18. junija čakata pripravljalni tekmi z Italijo ter Španijo.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023, na katerega so Slovenke kot gostiteljice že uvrščene, se bodo nadaljevale jeseni. Izbrano vrsto novembra čakata dve gostovanji, in sicer 24. novembra dvoboj na Poljskem ter 27. novembra še povratni obračun s Turkinjami. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu februarja prihodnje leto pa bodo najprej gostila Albanijo (9. februarja) ter nato še Poljsko (12. februarja).

