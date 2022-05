Nadarjena nigerijska košarkarica dobila slovenski potni list

Osemnajstletna košarkarica iz Nigerije je v Slovenijo prišla pred štirimi leti. V dresu Cinkarne Celje je osvojila že dva naslova državne in pokalne prvakinje Slovenije, letos se je veselila tudi naslova prvakinje v mednarodni ligi WABA.

Ob tem se lahko pohvali še s številnimi osvojenimi naslovi in individualnimi nagradami v mlajših starostnih kategorijah. V letošnji sezoni je bila na zaključnem turnirju mladinskega državnega prvenstva izbrana v najboljšo peterko, prejela je tudi nagrado za najboljšo skakalko turnirja.

Na zaključnem turnirju lige WABA lige je prejela nagrado za najboljšo mlado igralko, na zaključnem turnirju kadetskega državnega prvenstva pa nagrado za najboljšo skakalko turnirja.

V Celju je uspešno zaključila šolanje na 4. osnovni šoli Celje, v teh dneh pa zaključuje 3. letnik v programu medijski tehnik na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije.

Sophia Jite Gbemuotor bo v prihodnosti na voljo tudi slovenski reprezentanci.

"Zelo sem hvaležna vsem, ki so mi omogočili in pomagali pridobiti slovenski potni list. V Sloveniji se izjemno dobro počutim, tukaj sem spoznala veliko čudovitih in dobrih ljudi. Veselim se tudi igranja za slovensko reprezentanco, ki ji bom skušala po najboljših močeh pomagati do čim boljših rezultatov," je dejala Sophia Jite Gbemuotor.

