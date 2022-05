Umirja dramo

Pred dnevi je v ligi NBA odjeknila novica o odhodu Tima Connellyja iz Denver Nuggets k Minnesota Timberwolves. Ni govora o košarkarju, ampak o operativcu na najvišji stopnji pri odločanju o ključnih stvareh. Pri Denverju so pomirjeni, ker namerava osrednji zvezdnik Nikola Jokić podpisati maksimalno pogodbo in ostati zvest organizaciji.

Vse od leta 2013 je bil Tim Connelly tisti mož, ki je pri Denver Nuggets odločal glede prihoda novih košarkarjev, podpisa pogodb s trenutnimi …

V ponedeljek je mnoge presenetila novica, da zapušča klub, saj so mu pri Minnesota Timberwolves ponudili petletno pogodbo, vredno 40 milijonov ameriških dolarjev, kar je najvišji znesek za osrednjega operativca kakšnega od klubov v ligi NBA. Connelly je bil med drugimi tudi tisti, ki je v Denver pomagal pripeljati Nikolo Jokića. Najkoristnejši košarkar (MVP) zadnjih dveh sezon je pomiril dramo, ki je nastala po odhodu Connellyja. Navijači in vodstvo so se spraševali, ali bo to morebiti vplivalo tudi na nadaljnje igranje Jokića v dresu Denverja.

Srbski košarkar, ki je na zasluženem dopustu v domovini, je bil razumljivo v stiku z vodstvom kluba in podpira organizacijo terpot, po kateri želijo iti v prihodnje.

V letošnjem poletju lahko Jokić podpiše maksimalno pogodbo, vredno 254 ameriških dolarjev, do konca sezone 2027/28. In prav to naj bi bil pripravljen tudi storiti.

"Če bo ponudba na mizi, jo bom, seveda, sprejel, saj se zelo dobro počutim tu," je dejal Jokić po porazu v končnici: "Zelo rad delam z ljudmi, ki so tu."

Za četrtek je sklicana novinarska konferenca, na kateri bo znanega več o tem, kam bo plula barka Denverja v prihodnje. Videti je, da bo kapitan še naprej Jokić, ni pa še znano, kaj bo slovenskim košarkarjem Vlatkom Čančarjem, ki se v dresu Nuggets še ni naigral.