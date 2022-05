Teja Oblak ostaja pri praškem evroligašu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podaljšala do 2024

Teja Oblak, organizatorka igre slovenske ženske košarkarske reprezentance, je še pred poletjem rešila klubski status za prihodnji dve sezoni. Najmanj do leta 2024 bo še naprej nosila dres evroligaške USK Prage.

Teja Oblak je v štirih letih na Češkem navdušila vodstvo kluba in navijače ter postala tudi kapetanka ekipe. Enaintridesetletnica se je v Prago preselila junija 2018. Pred selitvijo na Češko je Oblakova igrala na Madžarskem, Slovaškem in Poljskem, v Sloveniji pa je nosila dres škofjeloške Odeje, Kranjske Gore in Celja.

V letošnji sezoni so košarkarice Prage prepričljivo osvojile naslov državnih prvakinj, na zaključnem turnirju evrolige pa sezono zaključile na četrtem mestu. Oblakova je pod evropskimi koši odigrala 19 tekem, na parketu v povprečju prebila dobrih 30 minut ter v tem času dosegala po 10,3 točke in 5,3 podaje na tekmo. V češkem prvenstvu je na štiriindvajsetih tekmah v povprečju igrala prav toliko minut ter dosegala po 11,3 točke in 4,8 podaje na tekmo.

Za slovensko člansko reprezentanco je organizatorka igre debitirala 15. avgusta 2009 in je trenutno na petem mestu lestvice večnih nastopov. Zaigrala je na točno 50 uradnih tekmah.