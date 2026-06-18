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Avtor:
STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
15.34

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek
ABA liga ABA liga ABA Slovan Bratislava Cibona

Četrtek, 18. 6. 2026, 15.34

47 minut

V ligi ABA še Slovan Bratislava in Cibona

Avtor:
STA

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T - Žan Mark Šiško | Žan Mark Šiško je v tej sezoni blestel v dresu Cibone. | Foto Guliverimage

Žan Mark Šiško je v tej sezoni blestel v dresu Cibone.

Foto: Guliverimage

Vodstvo regionalnega košarkarskega tekmovanja, lige Aba, je danes po seji skupščine sprejelo določitev o širitvi. V sezoni 2026/27 bosta v tekmovanju še dva kluba, zagrebška Cibona in slovaški Slovan Bratislava. Po novem bo tako v najmočnejšem razredu regionalnega tekmovanja sodelovalo 20 ekip.

V sezoni 2025/26 je bilo v ligi Aba 18 ekip, tudi tri slovenske (Cedevita Olimpija, Perspektiva Ilirija in Krka). Zmago so si prvič doslej zagotovili košarkarji Dubaja, ki so v velikem finalu premagali Partizan.

Cibona sicer ni popoln novinec, saj se bo v ligo Aba vrnila po enoletnem premoru, ko je zagrebški klub izstopil iz tekmovanja. Slovan Bratislava pa bo prvič sodeloval v regionalni ligi.

Iz vodstva lige so sporočili, da bodo zaradi večjega števila ekip nov sistem tekmovanja predstavili pozneje.

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