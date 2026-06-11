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Avtor:
Š. L.

Četrtek,
11. 6. 2026,
15.53

Osveženo pred

21 minut

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Natisni članek
Žan Mark Šiško Cibona Zadar

Četrtek, 11. 6. 2026, 15.53

21 minut

Šiško po sanjski vrnitvi do krone na Hrvaškem

Avtor:
Š. L.

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Žan Mark Šiško | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski košarkar Žan Mark Šiško, ki se je po dvoletnem premoru od košarke vrnil na parket, je Cibono vodil do naslova hrvaškega prvaka. Cibona je v finalu s 3:2 v seriji premagala Zadar, Šiško je na odločilni tekmi dosegel 13 točk in pet asistenc, za svoje predstave pa si prislužil tudi naziv MVP finalne serije.

Zagrebška ekipa je pripravila veliko presenečenje v odločilni peti tekmi finala hrvaškega prvenstva, saj je pred več kot devet tisoč navijači v Zadru premagala domačina z 82:75 in prekinila njegovo triletno dominacijo na hrvaškem prestolu. Zadar je imel večji del tekme nadzor nad dogajanjem na igrišču in si je nekajkrat priigral tudi dvomestno prednost, vendar je ni uspel ohraniti. Cibona je v zadnji četrtini preobrnila izid in osvojila nov naslov. Uspeh je za klub iz hrvaške prestolnice še toliko večjega pomena, saj je v prejšnji sezoni izpadel iz lige ABA in se že leta spopada s finančnimi težavami. 

Za pravljično vrnitev je poskrbel 28-letni slovenski košarkar Žan Mark Šiško, ki je postal MVP finala. "Sprejeti sem moral težko odločitev in začeti novo poglavje življenja," je septembra 2023 napovedal Šiško, potem ko se je zaradi osebnih razlogov odločil, da konča kariero. Dve leti zatem je napovedal vrnitev, svojo priložnost pa našel pri Ciboni, pri kateri je imel odlično sezono. Sin nekdanjega košarkarja in trenerja Lojzeta Šiška je kot najstnik v sezoni 2015/16 že nosil dres hrvaškega kluba, kjer zdaj doživlja svojo drugo košarkarsko pomlad. V tej sezoni je na hrvaškem prvenstvu v povprečju dosegal 8,8 točke in 6,5 asistence na tekmo, v finalni seriji pa dobrih deset točk na tekmo in bil glavni organizator napada Cibone, pred katero naj bi bili ob napovedi novih investitorjev spet lepši časi. 

Slovenski as je bil pred napovedano upokojitvijo član ekipe Rio Breogan, za katero pa je odigral le eno tekmo, še pred tem pa je nosil dres münchenskega Bayerna. Pred tem je igral za Koper, Ilirijo, Cibono, Škofjo Loko in Olimpijo.

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