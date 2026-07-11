Tretja in četrta okrepitev Krke prihajata iz Heliosa

V novomeški Krki so ta teden zavihali rokave. Pripeljali so kar štiri nove igralce, s tremi pa so podaljšali pogodbo. Sobotna novinca prihajata iz domžalskega Heliosa, to sta organizator igre Jon Dolničar in center Lenart Sirc.

Krka je v ponedeljek oznanila prihod ameriškega branilca 29-letnega Lovella Cabbila mlajšega. V torek so sporočili, da bo izkušeni slovenski trojec Jan Rebec, Blaž Mahkovic in Urban Oman tudi v novi sezoni nosil njihov dres. V četrtek so našli okrepitev pod obročem, to je postal 27-letni ameriški košarkar Galin Smith.

Zadnja vest iz Novega mesta pa pravi, da bosta v novi sezoni dres Krke nosila tudi organizator igre Jon Dolničar in center Lenart Sirc. "Jona Dolničarja in Lenarta Sirca dobro poznamo. Z dobrimi predstavami v ligi OTP banka in ligi ABA 2 sta v zadnji sezoni pokazala, da sta pripravljena na korak višje. Jon bo okrepil konkurenco na mestu organizatorja igre, Lenart pa pod košem na položaju centra. Verjamem, da bosta v KK Krka izkoristila ponujeno priložnost in pomembno prispevala k uspehu naše ekipe," je o novincih povedal Jure Balažić, direktor KK Krka.

Jon Dolničar je visok 183 centimetrov in je bil rojen leta 2004. Igra na položaju organizatorja igre. Člansko kariero je začel pri Slovanu, se uveljavil pri Jančah, od leta 2024 pa je igral za Kansai Helios. V sezoni 2025/26 je postal eden nosilcev domžalske ekipe. V državnem prvenstvu je v povprečju dosegal 14,5 točke in 4,2 asistence, v ligi ABA 2 pa 14 točk in 3,3 asistence na tekmo.

Lenart Sirc je visok 204 centimetre (letnik 2003). Igra na položaju centra. Košarkarsko pot je začel pri Krvavcu, leta 2021 pa se je preselil v Domžale, kjer se je postopoma razvil v enega pomembnejših igralcev Kansai Heliosa. V sezoni 2024/25 je v slovenskem prvenstvu v povprečju dosegal 7,4 točke in pet skokov, največji preskok pa je naredil v sezoni 2025/26. Na 25 tekmah državnega prvenstva je v povprečju dosegal 12,3 točke in 6,8 skoka. Uspešen je bil tudi v ligi ABA 2, kjer je v sezoni 2025/26 dosegal 13,3 točke in 7,7 skoka.