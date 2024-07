V objavah na družbenem omrežju X je navedeno, da so v spopadu sodelovali tudi nekateri drugi hrvaški košarkarji, ki naj bi se sprli z več domačini. TMZ piše, da se je vse zgodilo okoli 5.30, Indexu pa so potrdili, da so košarkarji po porazu v finalu dobili dopust, ker se niso vrnili z reprezentančne akcije v organizaciji Hrvaške košarkarske zveze, ampak samostojno.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn — michael j. babcock (@mikejbabcock) July 8, 2024

NBA Journeyman scrub Darko Saric and Clippers center Ivica Zubac got choked out and whooped on after losing a game in Greece. The Clippers can’t even win a bar fight. Smh. pic.twitter.com/zun1xuGcJ0 — Dwann B 🇺🇸 (@dwannb) July 9, 2024

V videu, ki ga je objavil TMZ, se član LA Clippers Zubac preriva z več ljudmi, nato pa je v vse skupaj vskočil še novopečeni član Denver Nuggets Šarić.

Na dogajanje se je odzvala tudi Hrvaška košarkarska zveza. "Po finalni tekmi olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Grčiji in skupni večerji se je selektor zahvalil igralcem za še eno dobro opravljeno akcijo in razpustil reprezentanco, saj ni bilo načrtovane skupne vrnitve v Zagreb, temveč so igralci dobili prosto. Po več tednih težkih priprav in tekem so se igralci odločili za poslovilno druženje pred vrnitvijo domov oziroma v klube. Med druženjem v enem od klubov v Atenah so bili nekateri naši igralci napadeni najprej verbalno, nato pa še fizično, zaradi česar so se seveda branili. Šlo je za kratkotrajen incident, ki so ga s posredovanjem klubskih varnostnikov zaustavili," so zapisali v uradni izjavi za javnost.

Grški mediji pa med drugim o prepiru hrvaških košarkarjev v Atenah poročajo, da sta se Šarić in Zubac najprej sprla z gosti, nato pa še z varnostniki v klubu. Dodajajo, da so hrvaški NBA-igralci v spopadu dobili modrice po rokah in nogah. Pišejo, da se je prepir začel tako, da se je Zubac z nekom hudo prepiral. Šarić ga je začel braniti, a kmalu dobil udarec, zaradi katerega je padel po tleh. Del dogajanja naj bi bil tudi hrvaški nogometaš Panathinaikosa Tin Jedvaj.

