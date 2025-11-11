Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Torek,
11. 11. 2025,
16.23

Torek, 11. 11. 2025, 16.23

10 minut

V Dallasu odjeknila bomba: Nico Harrison se poslavlja

Š. L.

Nico Harrison se poslavlja od Dallas Mavericks.

Nico Harrison se poslavlja od Dallas Mavericks.

Foto: Reuters

Kot poroča dobro obveščeni "insider" ESPN in lige NBA, Shams Charania, bodo Dallas Mavericks danes odpustili generalnega direktorja kluba Nica Harrisona.

Sportal Nori prizori v Dallasu! Nadrl lastnika Dallasa, nato se mu opravičil v dresu Luke Dončića.

Kar se je napovedovalo že nekaj časa, se bo kot vse kaže danes uresničilo. "Pričakovati je, da bodo Dallas Mavericks in lastnik Patrick Dumont v torek na sestanku ob 10. uri po osrednjem času (17.00 slovenski čas) odpustili generalnega direktorja Nica Harrisona, so viri povedali meni in Timu MacMahonu," poroča Charania. 

Mavericks bodo tako odpustili Harrisona devet mesecev po osupljivi menjavi Luke Dončića oziroma potezi, za katero je Dumont prevzel odgovornost in jo v ponedeljek zvečer v interakciji z navijačem ob igrišču označil kot napako. Da bi znal Harrison kmalu postati bivši, se je namigovalo že več dni, sploh zaradi slabega vstopa Dallas Mavericks v novo sezono. Mavs so namreč na enajstih tekmah zmagali le trikrat in so šele na predzadnjem mestu zahodne konference.

Že v drugi polovici lanske sezone praktično sicer praktično ni minila tekma, na kateri se v Dallasu ne bi oglasilo vsaj nekaj navijačev, ki so skandirali in zahtevali takojšnjo odpustitev generalnega direktorja Mavericksov, ki je imel glavno vlogo pri menjavi Luke Dončića z ekipo Los Angeles Lakers. Čeprav je nastopila nova sezona in je Dallas v njo vstopil v nekoliko spremenjeni zasedbi v prvi vrsti s prvim izborom nabora, Cooperjem Flaggom, pa mnogi še niso pozabili februarskega dogajanja. Tudi v novi sezoni v Dallasu tako ni manjkalo navijačev v Dallasovih dresih Luke Dončića, ob tem pa tudi napisov in vzklikov "Fire Nico" (Odpustite Nica, op. p.).

Napetost je postala tako močna, da so Mavsi po besedah Marca Steina, ​​​​dodali prenosne stopnice blizu klopi v American Airlines Centru, da bi Harrison lahko zapustil svoj novi sedež ob igrišču, ne da bi moral iti skozi del množice.

Slovo Dončića krivuljo obrnilo navzdol

52-letni Harrison je generalni direktor Mavsov od leta 2021. Na tem mestu je nasledil Donnieja Nelsona, imenovanje pa je sovpadlo z zaposlitvijo Jasona Kidda kot glavnega trenerja. V Harrisonovih prvih treh sezonah kot generalni direktor so se Mavericks na krilih Luke Dončića dvakrat uvrstili v konferenčni finale, leta 2024 pa v finale lige NBA. Junija 2024 je Dallas po uvrstitvi v finale lige NBA Harrisonu podaljšal pogodbo za več let, nato pa je ekipa v minuli sezoni po slovesu Dončića in poškodbi Kyrieja Irvinga izpadla že v play-inu za uvrstitev v končnic. Z upadom rezultatske krivulje in slovesom Dončića, je zdaj kot vse kaže, Harrison sklenil svoje obdobje v Dallasu.

Več sledi ...

