Uspešno se pripravljajo na slovenske košarkarje

Nemčija se je po šoku zaradi poškodbe Moritza Wagnerja pobrala in na pripravljalni tekmi premagala Belgijo s 87:83. Moritzev brat Franz je bil s 23 točkami najboljši strelec, Dennis Schröder jih je prispeval 21, Daniel Theis osem.

Iz Nemške košarkarske zveze so prav tako sporočili, da bodo upokojili dres s številko 14, ki ga je nosil veliki Dirk Nowitzki. Slavnostni dogodek se bo zgodil 1. septembra v Kölnu, ko se bo nemška izbrana vrsta v 1. krogu EuroBasketa pomerila s Francijo.

"Ponosen sem na to. Lepo presenečenje je bilo in se že veselim dogodka v Kölnu," je ob tem dejal nekdanji član Dallas Mavericks.

Nemčija bo tekmica Slovenije na evropskem prvenstvu, prav tako pa 28. avgusta v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023.

Učinkoviti so bili tudi prvi nasprotniki naše izbrane vrste na EuroBasketu. Litva je gladko, s 76:61, preskočila sicer neugodno Finsko. Zaigrala sta prav tako prva zvezdnika ekipe Jonas Valančiunas in Domantas Sabonis. Kapetan Valančiunas je k zmagi prispeval osem točk in zbral šest skokov, Sabonis je vknjižil 10 točk, šest skokov in tri asistence. Na strani poražencev, ki so ob koncu tretje četrtine zaostajali že z 21 točkami, je bil najbolj učinkovit Alexander Madsen s 16 točkami.