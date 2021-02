Uspelo je le Toniju Kukoču

Zmagovalec evrolige, lige NBA ter evropski in svetovni prvak z reprezentanco. Do danes je to uspelo le Toniju Kukoču. Ob slovesu od kariere se lahko pod takšen podvig podpiše še novopečeni član Barcelone Pau Gasol.

Zadnji dnevi zimskega prestopnega roka v evroligi so bili izjemno pestri, postregli pa so tudi z nekaj zelo odmevnimi selitvami. Tako je Hrvat Mario Hezonja v slovo pomahal ligi NBA in okrepil Panathinaikos. K velikemu grškemu tekmecu Olympiacosu je medtem prestopil Kosta Koufos. Okrepili so se tudi Milano (Jeremy Evans), Bayern (David Kraemer), Alba (Christ Koumadje) … Z najodmevnejšo okrepitvijo pa se po številnih predhodnih namigih in demantijih lahko pohvali Barcelona. H katalonskemu klubu se namreč vrača eden najuspešnejših španskih in evropskih košarkarjev vseh časov. Pau Gasol, ki je lani dopolnil 40 let, je namreč sklenil, da bo kariero končal tam, kjer jo je tudi začel.

Foto: Guliver Image

Kako konkurenčen je lahko v zaključku svoje kariere Gasol, je za mnoge veliko vprašanje. Zadnjo tekmo je namreč pred težavami s poškodbami odigral 10. marca 2019, ko je z Milwaukeejem izgubil na gostovanju pri SA Spurs. Tedaj njegov soigralec ni bil le Giannis Antetokounmpo, zdaj dve leti zapored MVP rednega dela lige NBA, temveč tudi Nikola Mirotić. Z njim bosta moči zdaj združila tudi pri Barci in ji pod vodstvom litovskega stratega in nekdanjega ljubljenca ljubljanskega Tivolija Šarunasa Jasikevičiusa poskušala priigrati naslov evropskega klubskega prvaka.

Zanimivo, Barcelona, ki po 25. krogih rednega dela sezone vodi (18 zmag, 7 porazov), je bila kljub statusu nespornega evropskega velikana ''le'' dvakrat zmagovalec evrolige. Prvič leta 2003, ko je zanjo ob Jasikevičiusu, Dejanu Bodirogi in Juanu Carlosu Navarru igral tudi Slovenec z italijanskim košarkarskim potnim listom Gregor Fučka. Drugič pa sedem let pozneje, ko sta bila člana zasedbe, ki jo je vodil Xavi Pascual, tudi slovenska reprezentanta Jaka Lakovič in Erazem Lorbek.

In če bi enajst let pozneje Barceloni še tretjič uspel veliki met, bi se Gasol podpisal pod izjemen dosežek. Postal bi namreč šele drugi košarkar v zgodovini, ki bi se lahko pohvalil z naslovom reprezentančnega svetovnega in evropskega prvaka, šampionskim prstanom severnoameriške poklicne lige NBA in naslovom zmagovalca evrolige. To je namreč uspelo le hrvaškemu virtuozu Toniju Kukoču.

Toni Kukoč: edini svetovni in evropski prvak ter zmagovalec evrolige in lige NBA Foto: Guliver Image

Spomnimo, Gasol, ki je evropski klubski košarki v slovo pomahal pred 20 leti, je bil v ligi NBA dvakrat prvak. In sicer v letih 2009 in 2010 kot član Los Angeles Lakers. Družbo sta mu tedaj delala tudi Kobe Bryant in Saša Vujačić. Kar 216 cm visoki Katalonec, ki je v ligi NBA igral še za Memphis, Chicago, San Antonio in Milwaukee, pa se lahko pohvali tudi z blestečo reprezentančno kariero. Leta 2006 je bil namreč s Španijo svetovni prvak, v letih 2009, 2011 in 2015 evropski, skupno pa ima z velikih tekmovanj kar enajst odličij. Tudi tri z olimpijskih iger, med katerimi pa ni zlate kolajne.

Naslov olimpijskega prvaka pa je pravzaprav tudi edina manjkajoča lovorika v zbirki Tonija Kukoča. Danes 52-letni Splitčan je bil namreč na OI dvakrat srebrn. Zato pa je bil z reprezentanco nekdanje Jugoslavije enkrat svetovni (1990) in dvakrat evropski prvak (1989 in 1991). Na klubski ravni pa je bil član dveh izjemnih zlatih dinastij. Najprej v Evropi, kjer je splitsko Jugoplastiko kar trikrat zapored (1989–1991) popeljal do naslova prvaka pokala evropskih prvakov (danes evroliga), v ligi NBA pa je bil v družbi Michaela Jordana del zadnjega plesa Chicago Bulls (1996–1998). Na tisto obdobje ga spominjajo trije šampionski prstani.