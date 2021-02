Konec mučnega čakanja zlatega reprezentanta

Skoraj enoletnega čakanja na vrnitev pod koše bo za slovenskega reprezentanta Alekseja Nikolića v kratkem konec. Potem ko je po predčasno končani pretekli sezoni prestal operacijo kolka, se nato lotil mukotrpne rehabilitacije in se pred kratkim dokončno razšel z beograjskim Partizanom, bo eden od junakov finala EuroBasketa 2017 v tekmovalni ritem vstopil v francoskem okolju. Zdaj 26-letni Postojnčan, ki je igral za Zlatorog, Spars iz Sarajeva, Bamberg, Baunach, Partizan in Treviso, je namreč okrepil Gravelines-Dunkerque. S francoskim delodajalcem se je dogovoril za sodelovanje do konca sezone. Ta se bo po nedavni prekinitvi v Franciji nadaljevala prihodnji teden. Če bo zdravstveno stanje to dovoljevalo, bo Nikolić lahko zaigral 5. marca na tekmi proti Le Mansu.