Zdaj tudi uradno: po 20 letih spet doma

Potem ko so španski mediji pred dnevi že poročali, da se bo košarkarski zvezdnik Pau Gasol vrnil v Barcelono in po 20 letih spet oblekel modro-rdeči dres, so napovedi danes potrdili tudi v katalonskem klubu. Barcelona je sporočila, da so z Gasolom sklenili sodelovanje do junija letos.

Eden najboljših španskih košarkarjev vseh časov Pau Gasol bo tako do konca te sezone član Barcelone. Kot je poročal časnik El Mundo Deportivo, ni imel velikih finančnih zahtev, saj naj bi sklenil le simbolično pogodbo za 70.000 evrov.

Štiridesetletni Gasol se v Barcelono vrača po dvajsetih letih. V Barci je začel kariero pred odhodom v ligo NBA, s košarkarskih igrišč pa je bil odsoten skoraj dve leti. Marca 2019 je odigral zadnjo tekmo v dresu ekipe NBA Milwaukee Bucks.

Zaradi Tokia podaljšal kariero?

Eden od motivov za vrnitev naj bi bile tudi olimpijske igre. Gasol se je že spogledoval s koncem kariere, a po prestavitvi OI v Tokiu na leto 2021 zaradi pandemije se je spet ogrel za olimpijski nastop.

"Pau Gasol se vrača v Barcelono. In ostal bo do 30. junija 2021," so sporočili iz Barcelone. Pogodbo so morali skleniti najpozneje do 24. februarja, sicer Gasol ne bi imel pravice nastopa v evroligi.

"Vesel sem, da lahko oznanim, da sem se vrnil domov. Kmalu se bomo pridružil ekipi in upam, da ji bom lahko pomagal z izkušnjami v odločilnem obdobju sezone," pa je prek Twitterja sporočil Gasol.