Po debaklu proti Dragiću storjene spremembe, Harden zavrnil najvišjo plačo

Bogdanović in Holiday k Milwaukee Bucks

Največje razočaranje končnice pretekle sezone so bili Milwaukee Bucks. Ekipa z Giannisom Antetokounmpojem na čelu je bila eden od favoritov za nastop v finalu lige NBA, a jo je že v konferenčnem polfinalu na kolena spravila ekipa Gorana Dragića. Miami je napredoval s kar 4:1 v zmagah.

Zdaj pri ekipi, ki je imela v rednem delu najboljše razmerje zmag in porazov, sestavljajo še kompaktnejšo moštvo. Prišla bosta Jrue Holiday in Bogdan Bogdanović.

Prvi prihaja iz New Orleans Pelicans, v zameno za Erica Bledsoea, Georga Hilla in tri izbore v prvem krogu nabora.

Iz Sacramento Kings prihajata Bogdanović in Justin James, v nasprotno smer pa potujejo Donte DiVincenzo, Ersan Ilyasova in DJ Wilson.

DeRozan ostaja pri San Antoniu

Na veselje navijačev San Antonio Spurs se je DeMar DeRozan odločil, da bo izkoristil možnost zadnjega leta pogodbe in ostal v klubu. "Nazaj sem v San Antoniu," je sporočil na družbenem omrežju Twitter. V zadnji sezoni je za Spurs v povprečju dosegal 22,1 točke, 5,5 skoka in 5,5 asistence na tekmo.

Harden zavrnil ponudbo Houstona

James Harden je zavrnil 50-milijonsko ponudbo Houston Roickets. Tako bi postal prvi košarkar v ligi NBA, ki bi prejel tako visoko plačo.

James Harden želi k Brooklyn Nets. Foto: Gulliver/Getty Images

Njegova želja je, kot poročajo pri ESPN, odhod k Brooklyn Nets, kjer bi se rad priključil zvezdnikoma Kevinu Durantu in Kyrieju Irvingu. Če bi prišlo do tega prestopa, bi imelo moštvo iz New Yorka vrhunsko zvezdniško zasedbo, s katero bi bilo strah in trepet vsem ekipam v ligi NBA.